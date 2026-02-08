為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新莊天橋挖地基挖斷水管1萬戶用水受影響 工務局：採取減壓供水

    2026/02/08 15:10 記者羅國嘉／新北報導
    新莊區新北大道與五工路口今（8）日上午，因養工處施工不慎挖斷自來水主要幹管，導致大量自來水外洩，造成路面嚴重積水，影響周邊交通安全。（新莊警分局提供）

    新莊區新北大道與五工路口今（8）日上午，因養工處施工不慎挖斷自來水主要幹管，導致大量自來水外洩，造成路面嚴重積水，影響周邊交通安全。（新莊警分局提供）

    新北市新莊區新北大道與五工路口今（8）日上午發生自來水管線破裂事故，養工處施工人行天橋基樁時，不慎挖斷地下約3至4公尺深、管徑約1000毫米的主要自來水幹管，導致大量自來水外洩、路面嚴重積水，影響周邊交通及約1萬戶用水。新北市工務局總工程司楊至中表示，事發後已聯繫自來水公司現場搶修，採取減壓供水，初步預估24小時內可完成修復，並持續釐清施工與管線圖資誤差問題。

    新北市工務局總工程司楊至中指出，新北市養工處在新北大道與思源路口施作人行天橋基樁時，不慎打到地下約3至4公尺深、自來水管徑約1000毫米的管線，造成自來水外洩。他指出，事發後已聯繫自來水公司到場搶修，並採取減壓供水，避免民眾停水。初步預估希望在24小時內完成修復，受影響區域主要為新莊及大新莊地區。

    楊至中說，雖然施工前已進行管線勘查並與自來水公司會勘，但仍可能存在圖資誤差，導致施工過程中打到管線，目前正在釐清實際狀況。後續會持續掌握工程進度與搶修情況，並及時向社會大眾回報最新訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播