    生活

    特殊教育2-2》 登山、環島與路跑 劉鈞正引領學生走向廣闊天地

    2026/02/08 14:56 記者王善嬿／嘉義專題報導
    去年劉鈞正、民生國中校長張金龍等人，帶領學生登頂合歡北峰。（劉鈞正提供）

    嘉義市民生國中特殊教育班導師劉鈞正因應學生個別學習能力與程度，設計不同教學步驟與考試內容，反覆解說讓學生理解，更陪伴他們成長，規劃登山、環島、路跑等與社會互動，引領學生走向更廣闊的天地。

    部分特教生因活動不足、文化刺激少，導致發展遲緩、社交障礙，加上家長保護過度，有些人一輩子都沒有機會環島或爬高山。

    劉鈞正四處奔走籌措經費，透過申請嘉市政府經費補助，及嘉義文財殿、城隍廟經費贊助，去年他與民生國中校長張金龍帶著12名特教生組成「普特勇者登山隊」，邀請山岳專家「雪羊視界」創辦人雪羊擔任響導，順利完登3422公尺百岳「合歡北峰」。

    參加登山隊的孩子說，雖然登山很累，但圓了登百岳夢想，當天晴空萬里，登頂時看見壯闊山景，成為難忘回憶。

    特教生家長、牧師李豐盛說，劉老師充滿愛與專業，長期陪伴特教孩子的毅力令人敬佩。網球隊初創時找不到球場，劉老師載著學生四處找球場打球，學生一開始打不到球，劉老師耐心解說，陪著學生反覆練習直到打到球。

    張金龍說，特教生較不善於表達，劉老師長年陪伴與關心，與學生建立深厚感情，許多畢業生與家長有疑問，還返校找劉老師解惑。

    劉鈞正說，帶學生路跑、環島、登山等，希望讓大眾有機會與他們相處，也讓學生有機會展現自我、團結合作與社會互動。

