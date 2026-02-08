為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    令人期待！櫻花季可看得到森里號試運轉紅色列車穿梭阿里山

    2026/02/08 14:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山林鐵新列車「森里號」在平地試車，鮮紅車身令人驚艷。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山林鐵新列車「森里號」在平地試車，鮮紅車身令人驚艷。（記者蔡宗勳攝）

    農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫費支持下，斥資11億餘元打造全新高階款列車「森里號」，歷經5個多月密集測試，日前完成首度從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，預計在2月底前完成功能測試，下個月起試運轉，如果一切順利，預計在今年6、7月間營運。

    阿里山林鐵「森里號」包括5輛機關車與26節車廂，原則上將以1輛機關車掛著5節車廂上路。首列森里號列車由1輛機關車與5節車廂組成，去年8月底運抵阿里山林鐵文資處車庫，展開各項動態測試與性能驗證。先是往返北門與竹崎平地路段，再逐步延長到樟腦寮、獨立山、奮起湖及十字路等山地區路段，並在2月5日首度抵達本線終點阿里山站，整備後，又繼續前往阿里山林業鐵路最高點、海拔2451公尺的祝山站，沿途遊客競相攝影，驚呼聲不斷。

    林鐵處副處長周恆凱指出，森里號目前進行的是功能測試，日前完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑，功能測試階段預計到2月底告一段落。接著進行正式的試運轉，將試運轉40天次，最少要有30天達標才能過關，最終報請交通部履勘進行缺失改善，如果能按照計畫推動，最快6月間可以營運。

    雖然森里號趕不上今年櫻花季營運，但3月份會進行密集的試運轉，屆時在阿里山國家森林遊樂區還是可以看到森里號列車鮮紅車身穿梭林海及與綻開櫻花同框的美麗景象，令人期待。

    阿里山林鐵新列車「森里號」2月5日首度抵達本線終點阿里山站。（阿里山林鐵處提供）

    阿里山林鐵新列車「森里號」2月5日首度抵達本線終點阿里山站。（阿里山林鐵處提供）

    阿里山林鐵新列車「森里號」2月5日行駛支線至祝山站。（阿里山林鐵處提供）

    阿里山林鐵新列車「森里號」2月5日行駛支線至祝山站。（阿里山林鐵處提供）

    阿里山林鐵新列車「森里號」行駛至林業鐵路最高點的祝山站。（阿里山林鐵處提供）

    阿里山林鐵新列車「森里號」行駛至林業鐵路最高點的祝山站。（阿里山林鐵處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播