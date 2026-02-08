為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市大里涼傘樹公園啟用 以「探索城堡」為設計主軸

    2026/02/08 14:40 記者蘇金鳳／台中報導
    大里涼傘樹公園探索城堡啟用。（市府提供）

    大里涼傘樹公園探索城堡啟用。（市府提供）

    市府建設局推特色公園，在大里區涼傘樹公園投入經費625萬元，設置全新的「探索城堡」共融遊戲場，並於日前開放使用，地方更是在於昨7日自發性辦理啟用活動，現場氣氛熱鬧溫馨。

    建設局長陳大田表示，涼傘樹公園原為既有公墓轉型而成，市府透過整體空間盤點與設施更新，引入共融遊戲理念，不僅保留綠地休憩功能，也讓公園轉型為鄰近社區重要的親子活動據點。

    陳大田指出，此案總經費約625萬元，改善範圍約280平方公尺，遊戲場以「探索城堡」為設計主軸，設置立體複合式遊具作為視覺與活動核心，結合多層平台、攀爬設施與封閉式管狀滑梯，串聯形成連續且富探索感的遊戲動線，讓孩童如同在樹屋間穿梭冒險，提升遊戲的趣味性與挑戰性，鼓勵孩子在遊戲中培養勇氣與探索精神。

    建設局指出，遊戲場全面鋪設彈性安全鋪面，並透過色彩與圖案清楚界定活動區域，有效降低跌落衝擊風險，同時提升空間辨識度；鋪面亦與既有公園動線順平銜接，並整合無障礙設計，確保推嬰兒車或行動不便者皆可順利進出，落實共融友善精神。

    此外，遊具周邊保留足夠的活動與休憩空間，讓家長能在安全距離內陪伴孩童，同時兼顧人流動線順暢，避免交會衝突。

    園區也於主要動線及遊戲場周邊增設夜間照明設施，確保傍晚及夜間使用安全，延長公園可使用時段，全面提升公共空間服務品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播