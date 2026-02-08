為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南市區最美紫紅風鈴木盛開 今年只開一半原因曝光

    2026/02/08 14:15 記者蔡文居／台南報導
    「台南市區最美」的水交社文化園區紫紅風鈴木，2022年花季大爆發的盛況。（記者蔡文居攝）

    「台南市區最美」的水交社文化園區紫紅風鈴木，2022年花季大爆發的盛況。（記者蔡文居攝）

    被譽為「台南市區最美」的水交社文化園區紫紅風鈴木，目前正盛開，可惜只開了一半。台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，這棵紫紅風鈴木樹形優美，為府城市區最美的一棵，每次盛開都吸引大批民眾來賞花，可惜今年因為旁邊巨大的芒果樹，部分枝葉遮住了風鈴木的日照，讓中間花兒缺少了一大片，成為美中不足之處。

    晁瑞光表示，台南最常見風鈴木有黃花風鈴木、洋紅和紫紅風鈴木。其中，以紫紅風鈴木最早開，一般於農曆春節前後盛開。目前各地一些紫紅風鈴木行道樹也陸續開花，但就以水交社文化園區這一棵，樹木夠高，而且也開得最漂亮，每年春節前後都是民眾走春賞花的好去處。尤其現在園區內的桂子山環山步道已經完工開放，從桂子山欣賞一望而下，萬綠叢中一點紅，十分漂亮。

    其中，2022年初，這棵紫紅風鈴木全面盛開，十分壯觀，每天都吸引大批賞花人潮。之後花況一年不如一年，去年也只有零星開花，好不容易今年又盛開，可惜被芒果樹擋掉了陽光，滿樹花海的盛景少了中間一塊。

    晁瑞光說，南市文化局水交社文化園區日前也發現了這個問題，打算修剪芒果樹部分枝葉，避免樹蔭遮住了紫紅風鈴木吸收陽光，他也認為做法可行。希望修剪後，明年可以開得更漂亮。

    南市水交社文化園區紫紅風鈴木今年又盛開，可惜被旁邊的芒果樹擋掉了陽光，滿樹花海的盛景少了中間一塊。（晁瑞光提供）

    南市水交社文化園區紫紅風鈴木今年又盛開，可惜被旁邊的芒果樹擋掉了陽光，滿樹花海的盛景少了中間一塊。（晁瑞光提供）

    圖
    圖
