國旅春節平均訂房率僅約43％ TOP3縣市近6成

交通部觀光署日前公布最新各縣市訂房率，假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率為43.03%；旅宿示意圖。（資料照）

春節連假將至，不少家庭會規劃出遊；交通部觀光署日前公布最新各縣市訂房率，假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率為43.03%，訂房率最高前3名依序為嘉義市、台中市及雲林縣，訂房率均接近6成。

觀光署表示，截至1月31日，假期前8日（2月14日至21日）各縣市平均訂房率為43.03%，其中各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三。

觀光署指出，平均訂房率最高前3名依序為：嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.04%，另外連同新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市，共10個縣市平均訂房率超過總平均。

觀光署分析，在這個連假期間的活動，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署強調，以上數據是連假15天前旅宿業填報的訂房率統計。因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據有所不同。

