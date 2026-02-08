淨零過年這樣做 北市再生家具特賣吸引民眾搶購

台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。（台北市環保局提供）

年節將至，民眾除舊佈新迎接新年，替家中添購新家具。台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，吸引民眾購買便宜多樣家具與腳踏車，直呼「很超值！」另外，環保局也補充，萬華與內湖再生家具展示拍賣場於14日至22日因春節暫停開放。

環保局表示，今日現場有推出即銷售一空的100台腳踏車、80張餐椅以及50組置物櫃等總計1千餘件特色再生家具及腳踏車。除了限量免費發送再生土與堆肥外，還有書法老師現場揮毫贈送春聯，以及「花響鼓樂團」演出，傳統與創新交織，年味十足。

萬華與內湖再生家具展示拍賣場週一均休息，每週二至四9時至17時開放民眾參觀。萬華展示場拍賣時間為每週六11時至17時；內湖展示場一樓拍賣時間為每週日11時至17時；內湖展示場二樓拍賣時間為每週五11時至17時。

環保局表示，面對全球淨零的潮流，新的一年希望市民能在日常生活中減少廢棄物，延續「愛物惜物」的精神，並以具體行動落實淨零生活，共同打造永續循環的低碳家園。

