為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淨零過年這樣做 北市再生家具特賣吸引民眾搶購

    2026/02/08 13:08 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。（台北市環保局提供）

    年節將至，民眾除舊佈新迎接新年，替家中添購新家具。台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，吸引民眾購買便宜多樣家具與腳踏車，直呼「很超值！」另外，環保局也補充，萬華與內湖再生家具展示拍賣場於14日至22日因春節暫停開放。

    環保局表示，今日現場有推出即銷售一空的100台腳踏車、80張餐椅以及50組置物櫃等總計1千餘件特色再生家具及腳踏車。除了限量免費發送再生土與堆肥外，還有書法老師現場揮毫贈送春聯，以及「花響鼓樂團」演出，傳統與創新交織，年味十足。

    萬華與內湖再生家具展示拍賣場週一均休息，每週二至四9時至17時開放民眾參觀。萬華展示場拍賣時間為每週六11時至17時；內湖展示場一樓拍賣時間為每週日11時至17時；內湖展示場二樓拍賣時間為每週五11時至17時。

    環保局表示，面對全球淨零的潮流，新的一年希望市民能在日常生活中減少廢棄物，延續「愛物惜物」的精神，並以具體行動落實淨零生活，共同打造永續循環的低碳家園。

    台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今（8日）在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。（台北市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播