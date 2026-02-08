為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義樂合慈善會寒冬送暖 民雄350個弱勢戶受惠

    2026/02/08 12:40 記者蔡宗勳／嘉義報導
    樂合慈善會攜手啟呈慈善會等團體辦理「2026年寒冬送暖公益活動」。（記者蔡宗勳攝）

    樂合慈善會攜手啟呈慈善會等團體辦理「2026年寒冬送暖公益活動」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市樂合慈善會今在民雄國中禮堂舉辦 「2026年寒冬送暖公益活動」 ，除發放取物資及關懷金給設籍民雄鄉的350個弱勢戶，民雄衛生所也在現場免費健檢，嘉義市書法學會揮毫贈春聯、嘉義市美容美髮造型指導員職業工會及吳鳳科技大學老師公益義剪、聖倪國際公司則提供全新衣物供弱勢物自由挑選，以及開心樂團演奏，場面熱鬧又溫馨。

    樂合慈善會理事長劉振炎表示，該會已成立30年，今年是連續第9年舉辦寒冬送暖活動，每年都選定不同鄉鎮關懷，今年由民雄鄉公所通知需要協助的弱勢戶來領取民生物資及關懷金2000元。同時也要感謝阿里山同濟會、啟呈慈善會出錢又出力，不到一個月就募集到70萬善款及7大項民生用品，總價值約百萬元，攜手協助弱勢戶。

    民雄鄉長林于玲說，所謂「政府資源有限，民間力量無窮」，樂合慈善會就是做最好的典範，整合所有力量選定民雄鄉做關懷活動，由公所提供真正需要協助的弱勢戶，除列管的低收入戶，還有許多需要幫助的邊緣戶也通知他們來領取。

    啟呈慈善會榮譽理事長黃啟豪議員指出，受劉理事長邀請，啟呈慈善會動員20位志工前來協助，同時提供民生物資給弱勢戶，秉持人飢己飢，人溺己溺精神，有錢出錢有力出力，大家攜手完成寒冬送暖活動。

    逢寒流來襲，體感溫度不到10度，接獲通知的弱勢戶一早就來現場排隊領取物資及關懷金，直呼關懷活動揪感心，讓他們可以過個好年。

    樂合慈善會在民雄國中禮堂辦理「2026年寒冬送暖公益活動」。（記者蔡宗勳攝）

    樂合慈善會在民雄國中禮堂辦理「2026年寒冬送暖公益活動」。（記者蔡宗勳攝）

    樂合慈善會寒冬送暖公益活動，發放民生物資及關懷金給弱勢戶。（記者蔡宗勳攝）

    樂合慈善會寒冬送暖公益活動，發放民生物資及關懷金給弱勢戶。（記者蔡宗勳攝）

    啟呈慈善會出錢出力協辦寒冬送暖公益活動。（記者蔡宗勳攝）

    啟呈慈善會出錢出力協辦寒冬送暖公益活動。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播