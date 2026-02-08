嘉義樂合慈善會寒冬送暖 民雄350個弱勢戶受惠

樂合慈善會攜手啟呈慈善會等團體辦理「2026年寒冬送暖公益活動」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市樂合慈善會今在民雄國中禮堂舉辦 「2026年寒冬送暖公益活動」 ，除發放取物資及關懷金給設籍民雄鄉的350個弱勢戶，民雄衛生所也在現場免費健檢，嘉義市書法學會揮毫贈春聯、嘉義市美容美髮造型指導員職業工會及吳鳳科技大學老師公益義剪、聖倪國際公司則提供全新衣物供弱勢物自由挑選，以及開心樂團演奏，場面熱鬧又溫馨。

樂合慈善會理事長劉振炎表示，該會已成立30年，今年是連續第9年舉辦寒冬送暖活動，每年都選定不同鄉鎮關懷，今年由民雄鄉公所通知需要協助的弱勢戶來領取民生物資及關懷金2000元。同時也要感謝阿里山同濟會、啟呈慈善會出錢又出力，不到一個月就募集到70萬善款及7大項民生用品，總價值約百萬元，攜手協助弱勢戶。

民雄鄉長林于玲說，所謂「政府資源有限，民間力量無窮」，樂合慈善會就是做最好的典範，整合所有力量選定民雄鄉做關懷活動，由公所提供真正需要協助的弱勢戶，除列管的低收入戶，還有許多需要幫助的邊緣戶也通知他們來領取。

啟呈慈善會榮譽理事長黃啟豪議員指出，受劉理事長邀請，啟呈慈善會動員20位志工前來協助，同時提供民生物資給弱勢戶，秉持人飢己飢，人溺己溺精神，有錢出錢有力出力，大家攜手完成寒冬送暖活動。

逢寒流來襲，體感溫度不到10度，接獲通知的弱勢戶一早就來現場排隊領取物資及關懷金，直呼關懷活動揪感心，讓他們可以過個好年。

