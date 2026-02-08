結合生活、在地元素推廣閱讀 教育部投16億建置851共讀站

教育部建置許多融合在地、自然環境的社區共讀站，如高雄市福山國小「日光書屋」社區共讀站採取明亮溫潤的空間設計。（教育部提供）

打造更生活化、在地化的閱讀環境！教育部國教署補助851所國中小建置社區共讀站，建構多元特色的閱讀空間，包括結合在地植物意象、歷史文化建物，或是融入大自然氛圍等各種元素，吸引閱讀，並藉鼓勵地方民眾參與，營造更大閱讀能量。

教育部持續推動閱讀教育，透過多元政策與資源挹注，強化校園閱讀環境。配合前瞻基礎建設計畫，已投入16億經費，優化閱讀空間、整合教學與社區資源，打造兼具學習、交流與文化傳承功能的公共閱讀場域，使學校社區共讀站成為推動社區閱讀的重要據點。

請繼續往下閱讀...

各校結合在地文化特色，發展具獨特風格之共讀站空間，展現校園閱讀空間的多元樣貌。如台中市大墩國中「杏福旅圖」社區共讀站，以校樹-銀杏為意象，營造綠意閱讀環境。

屏東縣復興國小曾是台糖子弟學校，共讀站融入糖廠歷史元素，以五分車作為空間設計主軸，將「列車月台」作為社區共讀站入口意象，並以「售票亭」形象概念設計服務臺，結合吧台閱讀座位與書籍展示功能，形塑富含地方記憶的閱讀空間。

而高雄市福山國小「日光書屋」社區共讀站則以淺色系作為空間色彩主調，陽光透過大面玻璃窗灑入室內，營造明亮溫潤的氛圍，讓讀者在光影交錯中感受閱讀的美好。

此外，學校亦善用共讀站辦理親子讀書會、作家講座、故事時間及社區走讀等活動，鼓勵社區民眾參與，並積極培訓社區志工，強化閱讀推廣能量，促進學校與社區的夥伴關係與良性互動。

國教署表示，將持續挹注資源，協助學校永續營運社區共讀站，使其不僅為書籍閱覽空間，更發展為學習討論、交流互動與創意展演的重要場域，深化社區閱讀推動效益，打造溫暖友善的學習中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法