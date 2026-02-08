為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    佛祖請吃飯 左鎮噶瑪噶居寺席開131桌

    2026/02/08 12:59 記者劉婉君／台南報導
    台南左鎮噶瑪噶居寺與蔣揚基金會舉辦「佛祖請吃飯」慈善活動，洛本天津仁波切（右立者）與市長黃偉哲（左立者）並發送紅包給參加者。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮噶瑪噶居寺與蔣揚基金會舉辦「佛祖請吃飯」慈善活動，洛本天津仁波切（右立者）與市長黃偉哲（左立者）並發送紅包給參加者。（記者劉婉君攝）

    農曆年節前夕，台南左鎮噶瑪噶居寺今（8）日舉行「佛祖請吃飯，扶弱濟貧」慈善活動，席開131桌，與左鎮、玉井、楠西、南化等偏鄉低、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及多個社福團體、社區弱勢兒少一同餐敘，在年前、寒流來襲之際，感受社會的溫情。

    「佛祖請吃飯」活動於2013年，由左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切發起，並成立蔣揚社會福利慈善基金會推展，以佛陀「日中一食」典故及弟子優陀夷的乞食故事行菩薩道發心，在年關將近時為弱勢民眾提供一頓豐盛的圍爐饗宴，今年共有1301人參加，現場並配合衛生所辦理X光篩檢服務，還有音樂表演。

    市長黃偉哲與洛本天津仁波切一同發放福田金紅包與毛帽、圍脖、手套等給與會者，祝福眾人平安。

    洛本天津仁波切表示，噶瑪噶居寺與蔣揚基金會集結許多善心，以辦尾牙的心情，邀請台南山區4個行政區的中低收入戶及弱勢團體吃1餐，用最直接的方式關懷，希望讓他們在寒冬、生活的困苦中，仍能感受到希望。也期盼藉由市長一起發紅包，雖然金額不多，卻是滿滿的愛，帶給大家平安、健康、希望，也打造台南幸福城市。

    台南左鎮噶瑪噶居寺「佛祖請吃飯」慈善活動，席開131桌，邀請台南山區4區弱勢家庭與社福團體一同圍爐。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮噶瑪噶居寺「佛祖請吃飯」慈善活動，席開131桌，邀請台南山區4區弱勢家庭與社福團體一同圍爐。（記者劉婉君攝）

