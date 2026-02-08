為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園大樹林福德宮首次大型親子活動 祈福燈籠展至元宵節後

    2026/02/08 12:21 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠，並向土地公、土地婆祈求平安、健康與好運，所有完成的燈籠將於春節前懸掛於廟埕展出至元宵節後。

    主辦單位表示，此次活動燈籠由桃園市文化基金會贊助，以及桃園市社區發展暨關懷據點推廣協會協辦，除了彩繪燈籠，更規劃多項親子同樂內容，包括小朋友帶動跳、親子拓印春聯、氣球 DIY、泡泡遊戲體驗等，讓孩子們玩得不亦樂乎，現場貼心準備薑茶、熱飲及爆米花，在寒冷天氣中為親子帶來溫暖，另有桃園大廟景福宮贊助的平安義美泡芙，以及桃園市土地公文化館提供的有寶筆鉛筆（有保庇）與民眾結緣，深受家長與小朋友喜愛。

    主辦單位表示，桃園大樹林福德宮創廟至今已有134年歷史，這是首次舉辦如此規模的社區親子活動，在土地公廟體系中極為少見，過往土地公廟多以傳統祭祀為主，較少辦理大型、系統性的親子與社區活動，此次特別結合文化、教育、宗教信仰與親子關懷，希望讓土地公廟不只是信仰中心，更成為凝聚社區情感的重要場域。

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    桃園大樹林福德宮在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，眾多家長帶著小朋友參與，一同彩繪專屬祈福燈籠。（廟方提供）

    家長帶著小朋友彩繪專屬祈福燈籠後，向土地公、土地婆祈求平安、健康與好運。（廟方提供）

    家長帶著小朋友彩繪專屬祈福燈籠後，向土地公、土地婆祈求平安、健康與好運。（廟方提供）

