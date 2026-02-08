台南山上水道櫻花綻放 花開約4成

台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續綻放，目前花開約4成。（記者劉婉君攝）

農曆春節前夕，台南山上花園水道博物館淨水池區的櫻花近日已陸續綻放，目前花開約4成，已吸引不少攝影愛好者與遊客搶先入園捕捉春意。

館方表示，受去年9月以來氣候冷熱交替、不穩定影響，園區櫻花生長被打亂，部分櫻花提前「偷跑」開花，影響整體花況，目前主要集中在停車場周邊及淨水池區域。

請繼續往下閱讀...

館方指出，停車場周邊的吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣陸續綻放，成為遊客踏入園區時最先映入眼簾的春日景色；其次是沿階梯而上的淨水池，為色澤較為濃艷的八重櫻，與歷史水道設施相互襯托。

目前櫻花樹的枝頭上還有不少花苞，館方預估，接下來在寒流低溫刺激下，待氣溫回升，花況有望再明顯推進，春節期間有機會迎來較為完整的盛開期。實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾留意官方公告，彈性安排來訪時間。

山上花園水道博物館淨水池區櫻花品種包含吉野櫻、八重櫻等，分布於停車場周邊步道及淨水池前廣場一帶，呈分區、分段開花，為南台灣平地少見的歷史景觀型賞櫻環境。

館方今年在博物館區也栽種20棵櫻花，期待明年加入綻放行列。

台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續綻放，目前花開約4成。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法