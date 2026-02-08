為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園年貨大街至2/15 警方啟動交通管制

    2026/02/08 11:47 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園年貨大街於藝文園區舉辦，桃園警分局結合會場服務台，向民眾宣導重要節日安全維護及交安、識詐及婦幼安全。（警方提供）

    桃園年貨大街於藝文園區舉辦，桃園警分局結合會場服務台，向民眾宣導重要節日安全維護及交安、識詐及婦幼安全。（警方提供）

    「2026桃園年貨大街」自2月6日至15日於藝文園區舉辦，週末假日陸續有採買人潮，桃園警分局表示，活動期間加派警力協助周邊交通疏導管制、勸導驅離違停及攤販、防扒竊，並結合會場服務台宣導重要節日安全維護及交安、識詐、婦幼安全，讓民眾過個平安快樂的農曆新年。

    警方表示，活動期間針對周邊人潮密集路段實施彈性交管，車輛可停放於藝文園區地下停車場或搭乘往返桃園火車站的公車，由於藝文園區地下停車場空間有限，建議市民多加利用大眾運輸工具，或將車輛停放於周邊外圍停車場，出門前可參考桃園市停車資訊系統查詢即時剩餘車位，避免在會場周邊繞行造成壅塞。

    警方表示，週末人潮眾多時，周邊的中正路、同德五街等路段可能實施彈性交管，活動期間將針對藝文廣場周邊的中正路、同德五街、同德六街及藝文一街等路段加強巡邏，視現場人潮密度實施機動彈性管制，嚴禁車輛違規停車，以維護行人安全，提醒駕駛人行經活動區域請減速慢行，並遵循現場員警及義交指揮，警方也將針對併排停車及公車站牌違停嚴格執法，確保救災救護通道及公車運行順暢。

    桃園年貨大街於藝文園區舉辦。（警方提供）

    桃園年貨大街於藝文園區舉辦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播