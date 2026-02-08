為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市大福興宮拋繡球 網紅「柯莉絲汀」參戰

    2026/02/08 11:52 記者丁偉杰／嘉義報導
    網紅「柯莉絲汀」朝台下拋繡球，由在場未婚的立委林倩綺服務處主任梁樹綸接到。（記者丁偉杰攝）

    網紅「柯莉絲汀」朝台下拋繡球,由在場未婚的立委林倩綺服務處主任梁樹綸接到。（記者丁偉杰攝）

    西洋情人節與農曆新年將至，嘉義市著名月下老人祖廟崎頂大福興宮迎來白沙屯媽祖「粉紅超跑」駐駕，讓信眾鑽轎腳求平安，2月21日推出「古禮拋繡球徵友徵婚活動」，已吸引200多位未婚男女報名，神似主播蔡尚樺的網紅「柯莉絲汀」今天以一襲白紗禮服登場為活動宣傳，未婚的她也報名活動，鼓勵未婚男女踴躍參與找到好姻緣。

    宣傳記者會，廟方主委曾東本說，迎接農曆年，推出一系列三大精彩活動，包括白沙屯媽祖「粉紅超跑」自2月14日起至22日接連9天駐駕大福興宮，讓信眾鑽轎腳祈求平安，現場還進行摸彩；2月13日至21日舉行「新春好運到擲筊納好年」獎品豐富；2月21日推出浪漫「古禮拋繡球徵友徵婚活動」，對象為22歲至45歲未婚男女，即日起至19日止免費報名。

    拋繡球活動已吸引200多人報名，未婚的網紅「柯莉絲汀」也加入行列，她今天以一襲白色蕾絲禮服出席記者會為活動宣傳，她象徵性的朝台下拋繡球，由在場兩位未婚的市府民政處長楊張建南、立委林倩綺服務處主任梁樹綸接到，藉此傳達未婚青年彼此認識交朋友，促成更多佳偶覓得真愛。

    廟方總幹事蔡坤章說，大年初一至初五，廟方準備發財麵和平安圓與各方結緣免費享用，以及首次推出平安市集，有多達20幾攤，包括玉米、香腸等地方傳統小吃，也為小朋友提供溜滑梯、好玩的氣墊遊樂等設施。

    大福興宮總幹事蔡坤章說，白沙屯媽祖「粉紅超跑」農曆年駐駕大福興宮，讓信眾鑽轎腳求平安。（記者丁偉杰攝）

    大福興宮總幹事蔡坤章說,白沙屯媽祖「粉紅超跑」農曆年駐駕大福興宮,讓信眾鑽轎腳求平安。（記者丁偉杰攝）

    大福興宮「新春好運到擲筊納好年」獎品豐富。（記者丁偉杰攝）

    大福興宮「新春好運到擲筊納好年」獎品豐富。（記者丁偉杰攝）

