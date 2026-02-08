嘉義縣「喵星人」命定配對中籤率僅0.65％ 29主人今天出爐

嘉義縣家畜疾病防治所為貓咪找主人。（記者林宜樟攝）

嘉義縣家畜疾病防治所為去年底沒入的非法繁殖品種貓及緊急救援的混種貓找新家，進行「喵星人命定配對」認養抽籤，限定嘉義縣民參加，抽籤資格者共4400人，今天由縣長翁章梁抽出29隻可愛貓咪的主人，中籤率約0.65%，並呼籲民眾拒絕購買非法繁殖與來源不明的犬貓。 。

嘉義縣家畜疾病防治所今天在官方臉書粉絲專頁直播「喵星人命定配對」認養抽籤，翁章梁到場抽出29位正備取認養人，縣家畜疾病防治所長林珮如表示，本次配對貓咪包含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數為3至5月齡幼貓，另有1隻緊急收容的米克斯幼貓（玳瑁花色），中籤名單將公布於臉書粉絲專頁。

翁章梁說，搬家後曾因後門忘記關，一隻漂亮的貓跑進家裡，由家人協助確認健康狀況，妥善照顧貓咪，現在家中共有2隻貓，太太也會教他怎麼餵食與相處，有貓咪的陪伴，讓生命變得不一樣，

林珮如說，本次抽籤每1貓隻抽取正取1名、備取2名，請中籤人在2月12日中午12點前由本人親自攜帶身分證明文件至嘉畜所辦理認養手續，逾期未辦理者將由備取依序遞補，飼主完成認養後須配合嘉畜所後續追蹤，若認養幼貓尚未絕育，應於今年3月31日前完成絕育手術。

嘉畜所為中籤飼主準備「嫁妝」大禮包，包含肉泥條、營養品、玩具、貓抓板等，提醒民眾在迎接新成員前先檢視居家環境安全並妥善布置，讓貓咪從進門起就能安心休息，當一位負責任的「鏟屎官」。

林珮如表示，嘉義縣嚴禁非法飼養繁殖，將持續嚴格稽查執法，呼籲民眾以認養代替購買、終養不棄養，並拒絕購買非法繁殖與來源不明的犬貓。

人氣最旺的貓咪。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁與貓咪互動。（記者林宜樟攝）

嘉義縣家畜疾病防治所呼籲民眾拒絕購買非法繁殖與來源不明的犬貓。（記者林宜樟攝）

貓咪非常可愛。（記者林宜樟攝）

