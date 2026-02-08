海外學人返台相親激增跨海點名尋愛 盼找懂農業經營或「農事正妹」

海歸男跨海點名尋愛，照片非當事人。（記者李容萍攝）

農曆新年是許多旅外國人回台祭祖的佳節，「歸鄉」與「尋根」成為旅外國人的共同旋律，許多旅美學人、有綠卡或是「屬地主義」下的台灣美國人回台相親的熱門時段，桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心統計，今年1月底回台報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。相較去年創下的歷史低點，今年的回溫不僅代表著疫情隔閡的消散，更反映出海外華人在變動政經局勢下，對「台式伴侶」價值觀的重新渴求。

徐姓社工指出，在日本工作的報名者中，有3位是擔任主廚，兩位女性是「第二春」，被列為難度較高，而由美國回來的幾乎都是碩士學位以上，有4位是近年出國的科技男，其他男生都有綠卡，甚至有11位是「屬地主義」下的台灣美國人，他們要的條件是願意住國外的另一半，有幾位甚至表明女生不一定要英文好，因為到美國可以先不工作，攻讀語言學校一、兩年，相信就可以融入，與人溝通或找工作都不會太難，不過也有幾位開出的條件讓社工大喊「不容易」。

一位28歲的第三代台裔美國青年，捨棄矽谷光環，希望找懂農業經營或農事的女生，引發資深社工的高度關注，他並非典型的科技新貴，而是一位對農業經營懷抱熱忱的土地繼承者。祖父早年在美購置的大片農地，成為他生命中最重要的資產，他希望找位在台灣對農地有興趣的另一半，他還指名希望找在網路看到的南投埔里美人腿公主比賽、桃園市復興區第十五屆水蜜桃公主冠軍、以及彰化縣埔心鄉一位種日本栗子南瓜「假日農夫」的女老師或有其他懂農耕的另一半，希望可以一起到美國打天下。

徐姓社工告訴這位「美國田僑仔」碩士，這些選美仙子或公主只是推廣地方特產，不一定懂農事，有些可能早已結婚，當然不可能跟去美國打天下，建議另起爐灶。

倒是一位自稱旅行控的女秘書，和在美國洛杉磯的電子工程師相談甚歡，希望有美滿的結局。

徐姓社工提到，過去，異國婚姻常被視為一種「階級流動」或「身分紅利」，女方往往被要求具備極佳的語文能力以求融入，然而現代海歸男性的態度更趨包容。異國遠距婚姻看似特別，儘管跨國聯姻看來特別且浪漫，不過，異國遠距婚姻往往伴隨著極高的「隱形成本」，這是所有抱持移民夢的男女必須共同面對的現實，值得關切。

