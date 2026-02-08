為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北台下探5度！凍到明天清晨 下波冷空氣「這天」報到

    2026/02/08 11:37 記者黃宜靜／台北報導
    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    最冷的時候還沒到！中央氣象署預報，受到寒流影響，預估最冷時段是今天（8日）晚上到明天清晨，各縣市都有可能降到10度以下，其中北部、宜蘭降至5-10度，中部、台南、花蓮7-10度，高屏、台東、澎湖10-12度，金馬也只有6-7度，預計明天白天起溫度逐漸回升，到了週三又有另一波鋒面通過、冷空氣南下，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

    中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨低溫截至早上9點為止，觀測到連江縣東引6.6度、新北市富貴角8.1度、桃園市茶改場8.3度，預計今天西半部、宜蘭溫度約8至11度，花東12至15度，局部地區可能下探10度以下，尤其北部、宜蘭、金馬低溫時間較長。降雨部分，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    林定宜指出，寒流影響持續到明天清晨，明天白天寒流逐漸減弱，溫度逐漸回升，早晚較涼，日夜溫差逐漸變大；到了週三至週四清晨鋒面通過、大陸冷氣團或東北季風南下，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；週五、週六東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫將逐漸回升。

    降雨部分，林定宜表示，明天雨勢趨緩，大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；週一天氣偏乾，只有東半部有零星短暫雨；到了週三至週四清晨，鋒面通過、冷空氣南下，迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區下雨狀況較為明顯，週四白天開始，冷空氣逐漸減弱，迎風東半部地區下雨機率較高；週五、週六水氣減少，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

    林定宜表示，今天若水氣與溫度配合，桃園以北、宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山有零星降雪機率，山區仍有結冰或路面濕滑情形，民眾至山區時，應注意交通安全。

    未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播