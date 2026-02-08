農曆春節走春首選桃園特色公園 眷村、軍事、森林、冒險系一次滿足

桃園區陽明公園是城市裡的猿林生態秘境，利用既有的大樹群落設置生態教育區，讓孩子像小猿猴般穿梭在綠意中。（工務局提供）

農曆春節連假走春就選桃園市特色公園，有全台首座以眷村記憶為主題的楊梅四維兒童公園，罕見16米長頸鹿高塔的八德楓樹腳公園，深夜也能玩的中壢光明公園，以及熱門的水岸邊極限運動場大園華興池生態公園等，桃市府工務局表示，市民無須舟車勞頓，在桃園就能有極具特色的戶外休憩體驗。

工務局表示，市府近年持續推動城市綠化與休閒空間升級，打造融合自然生態、創意遊憩與全齡共融理念的特色公園，分布在各行政區的主題公園陸續完工啟用，為讓民眾更便利掌握公園相關資訊，已完成建置「樂桃園 Park Go」網站（https://www.taoyuan-parkgo.tw/），整合全市特色公園介紹、設施內容與遊憩資訊，提供如同「專屬公園導遊」般的一站式服務，民眾可依位置、主題特色及適合族群，快速查詢各公園資訊，輕鬆規劃親子走春行程，網站也規劃多條懶人包行程，從半日遊到1日遊，並串聯周邊人氣景點、在地美食及交通動線，即使未事前規劃，也能隨時啟程、自在出遊。

工務局推薦多座已完工啟用、各具特色的主題公園，涵蓋生態水岸、城市遊樂場及體能探索等多元型態，滿足不同年齡層的遊憩需求，包括大園華興池生態公園設有冒險森林遊戲場與極限山丘遊戲場，中壢光明公園打造秘密探險基地、水景地景及森林跑酷挑戰空間，龍潭運動公園規劃軍事主題遊戲場，平鎮運動公園設有19道空中冒險關卡，桃園陽明公園設置猿林遊戲區及生態教育區，楊梅四維公園以眷屋地景打造全齡探險中心，八德楓樹腳公園設有16公尺高長頸鹿主題大型遊戲塔與空中懸空式爬籠，八德大湳森林公園保留原始樹林與自然生態，融合親子遊樂與文化休憩空間。

桃市府表示，最好的新年禮物莫過於家人相聚時此起彼落的歡笑聲，市民不妨規劃一趟暢遊桃園特色公園的走春行程，走進綠意盎然的公園空間，與家人共享溫馨美好時光，在自然與歡笑中迎接嶄新且充滿希望的一年。

楊梅區四維兒童公園是全台首座以眷村記憶為主題的旗艦公園，復刻經典兩條龍爬架與紅磚牆美學，以及3層樓高的眷屋基地旋轉滑梯與專為大孩子設計的埔心街頭探索場。（工務局提供）

八德區楓樹腳公園有全台罕見的超大型主題遊戲塔，高達16公尺的長頸鹿造型極具視覺衝擊力。（工務局提供）

大園區華興池生態公園坐擁壯闊水景，將地景坡度轉化為極限山丘挑戰區，除了適合放電的冒險森林，更設有濱水步道。（工務局提供）

中壢區光明公園強調城市跑酷與流線感設計，多變的穿梭空間適合各年齡層自主開發玩法，搭配園內水景燈光與噴泉，從白天到夜晚都能悠遊。（工務局提供）

龍潭運動公園以軍事設施為主題，重現硬派訓練場。（工務局提供）

平鎮運動公園有多達19道的空中繩索關卡，是青少年挑戰平衡感與肌耐力的絕佳場域。（工務局提供）

八德大湳森林公園由舊營區華麗轉身的都市綠肺，保留珍貴的生態棲地與上千棵老樹，園內設有林間冒險區。（工務局提供）

