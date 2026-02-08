為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    贈新衣辦義診義剪 太保市團委會寒冬送溫暖

    2026/02/08 11:14 記者林宜樟／嘉義報導
    救國團嘉義縣太保市團委會寒冬送暖，發送全新的保暖衣物。（記者林宜樟攝）

    救國團嘉義縣太保市團委會寒冬送暖，發送全新的保暖衣物。（記者林宜樟攝）

    為關懷在地弱勢族群、陪伴民眾迎接農曆新年，救國團嘉義縣太保市團委會攜手多個在地團體，由嘉義縣社會局指導，今天早上在太保福濟宮廣場舉辦「歡喜迎新春餐敘聯歡活動」，服務太保市18里中低收入戶、弱勢邊緣戶及獨居長者等約200多人，透過公益服務，傳遞社會溫情。

    救國團太保市團委會會長龔宗勇表示，今天提供設計師義剪、中醫義診與施藥、民俗筋絡推拿，協助長者舒緩筋骨、照顧健康，也邀請書法家現場揮毫贈送春聯，為鄉親增添過年喜氣，並準備多樣化生活物資，減輕弱勢家庭的生活負擔；中午由嘉義市廚師職業工會與幸福源行動義廚團準備豐盛佳餚，讓長輩與家庭提前圍爐共餐。

    嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗獲得連鎖服飾企業協助，帶來全新未穿過的各式保暖衣物送給民眾，鄉親在現場挑選合適的衣物穿上，直說「好溫暖」。

    今天活動由救國團嘉義團委會、太保市團委會、嘉義市廚師職業工會、幸福源行動義廚團及多個在地公益團體共同辦理，太保福濟宮、太保國中及相關社區組織支持，嘉義市真善美獅子會、立委蔡易餘服務處等單位協辦，展現在地公私協力關懷弱勢的力量，以實際行動加入寒冬送溫暖行列，希望讓長者與弱勢家庭感受到社會的關懷與陪伴。

    醫師為民眾義診。（記者林宜樟攝）

    醫師為民眾義診。（記者林宜樟攝）

    書法老師寫春聯。（記者林宜樟攝）

    書法老師寫春聯。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播