高雄迎馬年 五大燈會及限定市集逛起來

巨型的超人力霸王佇立在愛河灣。（資料照）

迎接馬年，春節在高雄趴趴走，五大燈會逛起來!還有多個高雄限定的市集，適合民眾闔家走春。

五大燈會最大看頭，當然是昨（7）日起至3月1日登場的高雄冬日遊樂園，高達15公尺的兩座巨大「超人力霸王」裝置，佇立在高流中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角；高雄港16至18號碼頭並打造為親子樂園，22項遊樂設施全部免費玩。

請繼續往下閱讀...

2026鳳山燈會「鳳山光之季」也於昨（7）日展至3月3日，以大東濕地公園為主場地，串聯中華街、協和路曹公圳，綿延1.5公里，佈設10座藝術燈、10處光環境，每晚5時至10時點亮鳳山。

旗山燈會則於2月14日至3月3日，在旗山武德殿週邊、旗山老街展出，主燈「金蕉枇」以手拿香蕉的可愛猴子為造型，呈現香蕉意象；副燈設於永安街，設計為猴子騎著馬，作為馬年元素的延伸。

佛光山春節平安燈法會將於2月17日至3月18日登場，地點在佛光山、佛陀紀念館，「蓮華飛騎」主燈高12米，亮燈時間為農曆初一（17）到初六（22），晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福；菩提路上則有來自全球3300顆彩繪燈籠。

2026年岡山燈藝節於2月14日至3月3日，在岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋舉行，結合燈光裝置、光影藝術與在地文化；春節期間（2月17日至21日）還將推出文創市集及街頭藝人表演。

新春想逛市集的民眾也有很多選擇，高雄過年限定的鹽埕區新樂街市集，今年邁入60年，將於2月16日至19日 （除夕到初三）熱鬧登場，24小時營業；蓮潭春節市集則於2月17至22日舉行；駁二最狂市集「駁二小夜埕」，於2月14日至22日登場；邁入第四年的「香港年宵在高雄」，於初二（18）至初四（20）在中央公園展出，打造港味十足的節慶氛圍；棧貳庫新春市集則有兩場次，分別為2月14日至22日、2月27日至3月1日。

2026鳳山燈會「鳳山光之季」，高8公尺主燈「我愛鳳山」。（資料照）

香港年宵將於大年初二登場，匯聚港式美食，圖為往年盛況。（市府行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法