蔥蔥農農、游刃有魚 北門農產不怕貨比貨

北門區農會今日舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」農產推廣行銷活動，台南市長黃偉哲推薦台南優質農特產，強調絕對「不怕貨比貨，只怕不識貨」。

黃偉哲表示，北門區農會結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚及台灣鯛等素材，轉化為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升產品附加價值，也展現農產加工的市場潛力。紅蔥頭是台南最具代表性的作物之一，產量穩定且風味獨特，市府將持續透過體驗式行銷與多元通路推廣，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

農業局指出，台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1015公頃，約占全台85%，總產量達10891公噸，主要集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年5月。

北門區農會活動結合紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並辦理剪蔥比賽及食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性。同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力，拓展市場通路，分散產季銷售壓力。

北門區農會今日舉辦農產推廣活動行銷紅蔥頭。（市府提供）

