    生活

    台南女兒連11年回台度冬 黑面琵鷺T69消失2個多月

    2026/02/08 10:08 記者蔡文居／台南報導
    被暱稱為「台南的女兒」的黑面琵鷺T69，每年都會回台南度冬。（王徵吉提供）

    黑面琵鷺T69被暱稱為「台南的女兒」，2015年因肉毒桿菌中毒事件獲救後，每年都會返台度冬，這次2025年度冬季再度被鳥友目擊飛返台南土城魚塭區過冬，已連續11年不間斷，讓鳥友欣喜萬分。不過，迄今已消失2個多月。

    知名生態攝影家「黑琵先生」王徵吉自2015年中毒事件獲救後，即開始追蹤T69。但他於2025年11月目擊到牠回到台南後，迄今已消失了2個多月，都未再發現。今天上午6時，他一如往常一大早就到台南土城魚塭區尋找T69，但2個多月都不見蹤影。

    王徵吉表示，T69於2015年2月底，在南市土城一帶，因發生肉毒桿菌中毒幸運獲救，他因參與求援過程，對牠特別有感情，每年冬季都會特別來找這位老朋友。去年11月發現牠又回來，十分開心，可惜迄今就未再看到牠。現在台南土城地區的魚塭，不少塭主改深水養殖或荒廢，這時節適合的棲地變少了，加上魚塭荒廢產業道路愈來愈難行，讓T69變得更難以追蹤了。

    王徵吉說，黑琵壽命一般約15至17年，推估T69當年獲救時已3歲，現在算起來至少已14歲，每年牠都在台南與中國大連之間往返，對台南的棲地十分忠誠。

