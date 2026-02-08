為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒流發威今晚明晨最冷！吳德榮：平地低溫下探6度

    2026/02/08 09:29 即時新聞／綜合報導
    今晚明晨寒流發威，台北測站有觸及10度的機率，平地最低氣溫則可降至6度以下。（資料照）

    今（8日）晨北部及東半部有局部降雨，各地區的平地最低氣溫約在8至12度之間，今晚明晨（9日）寒流發威，台北測站有觸及10度的機率，平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，各地區氣溫如下：北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

    預估今晚至明日清晨、台北測站有觸及10度的機率，成為入冬以來的第2波寒流，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。

    山區降雪部分，今上午起水氣漸減、太平山及中部高山飄雪機率逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

    週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

    週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」（13至17日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

