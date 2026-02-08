為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    祈福立筊、喜鵲築巢 苗栗苑裡慈和宮屢傳美談

    2026/02/08 09:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    祈福立筊、喜鵲築巢，苗栗苑裡慈和宮屢傳美談。（蔡玉清提供）

    祈福立筊、喜鵲築巢，苗栗苑裡慈和宮屢傳美談。（蔡玉清提供）

    苗栗縣苑裡鎮慈和宮是鎮內信仰中心，之前曾有信徒擲筊祈福後，卻出現立筊還挺過地震；苑裡鎮上館里雞農蔡玉清日前參拜時，過馬路發現廟頂有喜鵲飛翔，他回到車內拿起相機觀察，也發現喜鵲在廟頂龍頭築巢，在農曆春節前發現喜鵲築巢，而且在龍頭以及香蕉裝飾上，更讓人感到喜氣連連。

    慈和宮主委林坤山說，喜鵲築巢地點位於樓層較高的慈和宮後殿，由於太高無法逐一檢視，廟方觀察後至少有五個喜鵲巢穴；林坤山也說，之前一般民眾較少發現，可能是要站在較遠處仔細觀才會發現，蔡玉清在農曆年前參拜恰好發現，也算是迎春喜氣。

    蔡玉清當時遠遠發現慈和宮後殿龍頭「生髮」，且有鳥隻飛翔，他便回車上拿出平時習慣攜帶的攝影機，錄影並拍照確認是喜鵲無誤，也跟廟方人員分享。「大半年沒到慈和宮參香，捕捉到吉兆」，且喜鵲在龍頭下的香蕉造型築巢，恰逢農曆春節將至，更添喜氣。

    消息傳出，成為美談，地方人士說，之前信徒因身體抱恙前往祈福擲筊，出現立筊身體也逐漸好轉，正逢過年又發現蟻築巢多年的喜鵲，就連不少參與廟方事務熱心人士也感到驚訝，也歡迎民眾到慈和宮走春。

    祈福立筊、喜鵲築巢，苗栗苑裡慈和宮屢傳美談。（蔡玉清提供）

    祈福立筊、喜鵲築巢，苗栗苑裡慈和宮屢傳美談。（蔡玉清提供）

