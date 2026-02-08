為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒流來襲彰市50年老店清晨爆搶熱湯人潮 25分鐘賣光

    2026/02/08 09:02 記者湯世名／彰化報導
    寒流來襲,彰化市今天清晨爆搶熱湯人潮。(民眾提供)

    寒流來襲，彰化市今天清晨爆搶熱湯人潮。（民眾提供）

    寒流來襲，彰化市今天（8日）清晨氣溫驟降到12度，體感溫度甚至只有4度，一家在彰化市開店50年的無名藥膳湯店面一大早就擠滿人潮，大家都來搶喝熱湯讓身體暖和，還有人一口氣外帶8包熱湯要帶回去分送親友，店前大排長龍，不到25分鐘熱湯全部售罄，後面來買熱湯的民眾當場崩潰直呼「怎麼這麼難買」。

    這家在彰化市有50多年歷史的無名藥膳湯，以往一開店總是滿滿人潮，今天寒流來襲清晨6點就開店營業，現場已有10多名民眾排隊準備搶熱湯，有人一買就是2包、4包，甚至有1名婦人一口氣買8包熱湯，表示要買回去分送親友。開店不到25分鐘，就被民眾搶買了上百包的藥膳湯，讓後面來的民眾買不到，只能明天再來。

    藥膳湯業者說，早年在三民市場賣乾的藥膳素料、炒麵，後來改賣藥膳湯、炒麵、炒米粉，從彰化市三民市場移到民生路，再到現今的成功路。藥膳大補湯經過4小時的燉煮，湯頭受大家歡迎；一大包滿滿的料有豆筍、素麵腸、菜頭、素腰片及中藥材，夏天可賣60包，冬天更可賣到上百包。

    民眾大口喝熱湯直呼暖和。(民眾提供)

    民眾大口喝熱湯直呼暖和。（民眾提供）

    藥膳湯有許多藥材相當滋補。(民眾提供)

    藥膳湯有許多藥材相當滋補。（民眾提供）

    有人一口氣買8包熱湯分送給親友。(民眾提供)

    有人一口氣買8包熱湯分送給親友。（民眾提供）

