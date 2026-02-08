為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹縣民申請國民年金保險補助 即日起線上也可申辦

    2026/02/08 09:16 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣民申請國民年金保險補助，即日起線上也可申辦。（取自竹縣府官網）

    新竹縣民申請國民年金保險補助，即日起線上也可申辦。（取自竹縣府官網）

    新竹縣國民年金保戶，因「所得未達一定標準」想申辦保費補助的，即日起上網就能申請，因為縣府社會處已經開通了「新竹縣智慧福利服務躍升平台」（https://smart-welfare.hsinchu.gov.tw/people/member/login），申請人只要註冊會員帳號登入系統，填妥資料並上傳身分證、相關證明文件，就能獲得保費補助。

    縣府社會處長陳欣怡說，年滿25歲以上到未滿65歲的民眾，只要設籍在國內又沒有勞保、軍保、公保、農保等職業保險，都是國民年金納保的對象。這些國民年金被保險人如果是經濟弱勢，只要申請審核獲確定「所得沒有達一定標準」，保費就能直接減免25%到50%，等同直接獲得保費的補助。

    以前符合資格者都要臨櫃申請或郵寄申請表，即日起縣府開放前述網站平台受理，讓需要申辦的鄉親不再受公門上班與否等時空限制，24小時都能在線上申辦。

    不過因為雖然新增加線上申辦的服務，仍保有之前郵寄或臨櫃申請的方式，所以陳欣怡提醒鄉親擇一辦理就好，以免因重複送件而增加審查時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播