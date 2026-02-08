為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八卦山「雪景」新秘境！彰化市福田園區李花大爆發

    2026/02/08 09:03 記者湯世名／彰化報導
    福田園區李花大爆發。（圖由米諾斯提供）

    福田園區李花大爆發。（圖由米諾斯提供）

    立春過後百花盛開，彰化縣新增一處李花秘境！彰化市八卦山的福田生態園區李花大爆發，枝頭白皚皚，美不勝收，遊客驚嘆「超浪漫，山頭好像披著2月雪！」目前李花已大開8成，預計農曆春節達到最高峰，歡迎民眾前來賞花，一旦錯過就要等明年了。

    生態攝影師米諾斯說，沒想到福田生態園區不僅有桐花，還有李花，60棵李花樹上一串串雪白色花朵堆滿枝頭，走在園區賞花好像在山上賞雪，浪漫極了。有的全開，有部分開約6、7成，整體來說有8成左右。

    他指出，大家都以為八卦山區李花園區都集中在花壇鄉虎山巖大嶺巷，但其實福田生態園區的李樹也相當茂密，卻鮮少有人知道；目前福田的李花大爆發，整個園區如覆蓋在雪地裡，卻幾乎沒有人來拍照打卡。

    米諾斯說，李花和梅花都是白色的花朵，但是李花是成串堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，梅花則是單朵、淡淡的白。未開花的李花花苞帶著一抹粉紅，好像抹了胭脂般可愛，歡迎遊客來福田生態園區走春祈福，欣賞盛開李花。

    福田園區李花大爆發，枝頭白皚皚彷彿鋪上白雪，浪漫極了。（圖由米諾斯提供）

    福田園區李花大爆發，枝頭白皚皚彷彿鋪上白雪，浪漫極了。（圖由米諾斯提供）

    李花盛開，春遊彰化賞花正是時候。（圖由米諾斯提供）

    李花盛開，春遊彰化賞花正是時候。（圖由米諾斯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播