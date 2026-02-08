為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026台灣燈會「智慧城市燈區」公布 三大燈座探索未來生活

    2026/02/08 08:37 記者林宜樟／嘉義報導
    「茶語資料場」燈座以嘉南平原的地貌與阿里山茶園為靈感。（嘉義縣政府提供）

    今年台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣舉辦，主題為「點亮嘉義，光躍台灣」，縣府規劃「智慧城市燈區」，以綠色環保和未來智慧生活為核心願景，將嘉義豐富的人文地貌與物產作為底蘊，以科技作為催化劑，透過綠能、綠建築和環保意象的融合，演繹嘉義從「農業大縣」邁向「農工科技大縣」的華麗轉型。

    縣府表示，策展團隊規劃三大燈座，「城市暖光咖啡館」燈座融合台灣深厚的咖啡文化，將科技系統轉化為互動光與香氛景觀，打造出能夠「喝、聞、感受」的智慧咖啡藝術空間。

    「時光歸鄉・希望無限列車」燈座以嘉義火車車廂為靈感，重現啟程與歸來的動人場景，利用雙面LED光牆，創造「穿越時空」的感官走廊。觀者如同置身時光隧道，感受嘉義與過去、未來之間的緊密聯繫。

    「茶語資料場」燈座以嘉南平原的地貌與阿里山茶園為靈感，將裝置排列成愛心符號，象徵著土地與人之間深厚的聯繫，觀者走進其中，仿佛置身於抽象的茶園梯田，隨著光與聲的律動，體驗茶文化的脈動與韻味。

    縣府表示，台灣燈會將於3月3日至3月15日舉行，邀請全國民眾共同參與這場結合光影、數據與茶香的感官之旅。

    「城市暖光咖啡館」燈座融合台灣深厚的咖啡文化。（嘉義縣政府提供）

    「時光歸鄉・希望無限列車」燈座以嘉義火車車廂為靈感。（嘉義縣政府提供）

