過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡

正值節氣「立春」今年溪州公園的花開得更密更嬌艷。（縣府提供）

春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰（剩餘）」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日（初一）至3月1日（正月十三）在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。

為了讓遊客避開國道塞車潮與尋找車位的煩惱，彰化縣政府強烈建議外縣市旅客善用大眾運輸，搭乘高鐵至彰化（田中）站，或搭乘台鐵至田中車站，出站即可轉乘每半小時一班的接駁專車直達溪州公園。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，從高鐵站出發約30分鐘、火車站出發約45分鐘即可抵達。搭乘接駁車不僅省時省力，更能沿途悠閒欣賞農村風光，完全無需擔心路況不熟或超速受罰，輕鬆展開賞花之旅。

活動以「花城時旅」為主題，展區結合主題花展、生活花藝與沉浸式永續概念，帶領民眾慢下腳步，感受繽紛世界。活動期間規劃九大假日主題，從親子同樂、創意手作到毛孩樂園，天天都有精彩節目，並重金邀請多國表演團隊登台演出，現場美食市集同步推出消費回饋活動，讓遊客賞花之餘也能買到最優質的彰化農產。

雖然會場周邊設有停車場，但考量春節人潮多，縣府仍鼓勵民眾多加利用高鐵、台鐵再搭接駁車，讓賞花行程更從容優雅，班次時刻表與活動詳情可上活動官網查詢。

2026花在彰化活動期間，縣府在台鐵田中火車站和高鐵彰化站都有安排接駁車輸運遊客，歡迎多搭乘。（縣府提供）

花在彰化活動期間天天都有節目演出，民眾可上活動官網查詢演出內容與時間。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法