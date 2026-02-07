寒流急凍12縣市恐跌破10度 北北基宜花慎防局部大雨

寒流發威，12縣市恐跌破10度。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署發布低溫特報提醒，寒流南下，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日（8日）到週一清晨各地天氣非常寒冷。今天下午起到明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，請注意保暖，留意用火用電安全。而基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區今晚到明天有局部大雨發生機率。

亮起「非常寒冷」橙色燈號低溫區域是新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

亮「寒冷」黃色燈號低溫區域則是台中市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生機率。

另外，受東北風影響，今晚到明天基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生機率，白天才會趨緩。新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣含蘭嶼及綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），出門出遊注意安全。

基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區今晚到明天慎防局部大雨。（擷取自中央氣象署網站）

受東北風影響，持續到週日晚上都到留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

