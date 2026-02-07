為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒流急凍12縣市恐跌破10度 北北基宜花慎防局部大雨

    2026/02/07 23:12 即時新聞／綜合報導
    寒流發威，12縣市恐跌破10度。（擷取自中央氣象署網站）

    寒流發威，12縣市恐跌破10度。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署發布低溫特報提醒，寒流南下，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日（8日）到週一清晨各地天氣非常寒冷。今天下午起到明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，請注意保暖，留意用火用電安全。而基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區今晚到明天有局部大雨發生機率。

    亮起「非常寒冷」橙色燈號低溫區域是新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

    亮「寒冷」黃色燈號低溫區域則是台中市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生機率。

    另外，受東北風影響，今晚到明天基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生機率，白天才會趨緩。新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣含蘭嶼及綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），出門出遊注意安全。

    基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區今晚到明天慎防局部大雨。（擷取自中央氣象署網站）

    基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區今晚到明天慎防局部大雨。（擷取自中央氣象署網站）

    受東北風影響，持續到週日晚上都到留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

    受東北風影響，持續到週日晚上都到留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播