中捷藍線主線動工邁進一步 高架段BC11標公告招標了

台中捷運藍線BC11標全長約2.49公里。（圖：市府提供）

台中市捷運工程局宣布，捷運藍線首件主線工程標案「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」已正式上網公告招標，全長約2.49公里，總預算約99億元，象徵藍線建設由機廠階段，正式邁入主線工程的實質推動，預計4月完成開標決標，若順利即能動工。

捷工局表示，捷運藍線機電系統及龍井機廠統包工程已於去年啟動，此次公告招標的BC11標位於藍線最西端海線高架段，全長約2.49公里，路線自臨港路4段起，採高架方式沿臨港路南行，於臨港路與台灣大道路口設置B01站，續行至梧棲國小側設置B02站，並跨越台61線西濱快速公路，於童綜合醫院附近設置B03站。工程內容包含高架橋梁及3座高架車站之土建設施與相關機電工程。

捷工局長蘇瑞文指出，為確保工程品質，並兼顧施工安全及對周邊交通的影響，市府已於去年底完成BC11標招標文件公開閱覽，廣泛蒐集業界意見並滾動修正相關內容，此次正式公告招標，代表藍線高架段建設進入具體執行階段，後續將依採購程序辦理，BC11標招標期間自即日起至3月17日止，預計4月完成開標決標，並於完成相關準備作業後進場施工。

蘇瑞文強調，捷運藍線是台中市東西向軌道路網的主幹線，串聯港區、沙鹿、七期、市中心及台中車站等重要節點，未來通車後將與捷運綠線形成「十字型路網」雙軸系統，進一步提升公共運輸服務量能與通勤效率，此次率先推動的BC11標，服務範圍涵蓋台中港及梧棲地區B01、B02、B03等3座車站，未來將以B01站作為轉運核心，結合公車接駁系統，強化海線地區南北向交通服務，促進臨港產業、就業機會及觀光發展。

