台中烏日暗夜惡火連燒12戶 災民嘆難過年…警攜手善團送暖

烏日分局五光派出所攜手善心團體發放物資，盼藉此讓災民重拾面對新年的勇氣與希望。（警方提供）

農曆春節將至，本該是團圓歡慶時刻，台中烏日區多戶人家卻因上月15日一場暗夜火警，面臨家園受損困境，區公所積極協助後續房屋重建、低收中低收關懷，當地警所近日也攜手善心團體發放物資，讓受災居民感受到社會溫暖，重拾面對新年的勇氣與希望。

火警當晚，狹窄巷弄的老舊透天厝火勢迅速蔓延，夜空被火光染成橘紅，濃煙從陽台和窗戶竄出，消防人員奮力搶救，歷經一個多小時才將火勢控制住，共造成12戶住宅受損，災民頓時面臨生活困境，對新年充滿擔憂與無助。

烏日分局五光派出所所長陳漢元得知狀況，化身「愛心推手」，聯絡台中九龍太子慈善會、苗栗大湖龍天宮、陸森建設公司以及前竹里長林東潭，募集白米、食用油、乾糧等民生必需品，協助受災戶度過年關。

陳所長這兩天與同仁親自將物資送到每戶手中，並關心房屋重建進度，受助居民拿到物資，感動不已說：「本來還在煩惱這年該怎麼過，謝謝警察和善心人士幫忙，這份溫暖永遠記在心裡。」陳表示，透過政府、警察、慈善團體、企業及里辦公處的合作，不僅即時掌握災民需求，也希望讓居民早日重建家園、生活作息恢復正常。

