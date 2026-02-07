彰化大年初一好無聊？四城門小旅行今年確定開辦！

大年初一的彰化四城門小旅行，從去年開始參與人數已破1000人。（旅庫提供）

號稱最無聊的彰化縣在大年初一何處去？由彰化市公所、旅庫與水根行合作推出的免費「彰化四城門小旅行」，已是彰化市的熱門招牌活動，去年參加人數超過1000人，今年將在2月17日下午1點半出發，邊聽導覽也順便撿沿街的垃圾！

旅庫創辦人邱明憲表示，「彰化四城門小旅行」從2013年開辦以來，只有疫情期間停辦兩年，參加人數也從2人到如今超過1000人，最感謝的是導覽志工無私付出，在大年初一的春節假期，願意站起來來免費導覽，今年將有20位導覽老師，還有50位志工的熱情參與，才能讓更多人來認識彰化市的歷史發展。

請繼續往下閱讀...

邱明憲強調，活動開放線上報名限額1200人，沒報到名的民眾，可以大年初一下午1點，直接到俗稱彰化公會堂的彰化藝術館前，碰碰運氣，因為免費活動還是有人報名沒有來，就可以開放給現場民眾遞補。為了怕隊伍拖太長，將分成東西南北4個路線，分成20小隊進行導覽，原則上每隊最多解說2個城門。

由於今年仍有結合邊聽導覽邊撿垃圾活動，起點將會發放垃圾袋，採取自願原則，抵達終點彰化市公所時，將有彰化清潔隊到場協助整理與清運，出發前並安排彰化聞名的北管曲館「集樂軒」在公會堂廣場演出。

邱明憲強調，今年報名仍以彰化縣在地民眾為多，其次為台中市，其它縣市大多是跟彰化朋友一起報名參加，讓大家知道彰化真的不無聊，就從大年初一聽聽彰化四城門的故事開始。

大年初一登場的彰化四城門小旅行，走過疫情期間，持續辦到現在。（旅庫提供）

大年初一彰化四城門小旅行，已成彰化市招牌活動。（旅庫提供）

