台南鹽水月津港燈節開幕 天馬獸啟燈帶來光影盛宴

台南鹽水月津港燈節今晚開幕，天馬獸亮燈。（記者楊金城攝）

台南鹽水月津港燈節被譽為「台灣最美的水岸藝術燈節」，今天（7日）晚上6點45分天馬獸啟燈，今年以《儲存未來鹽水的想像》為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區等三大展區，層次豐富、光影交織的藝術魅力，讓觀眾讚嘆美極了。

台南市長黃偉哲表示，2026月津港燈節今年第16年舉辦，累積參觀人次破900萬，已成為台南文化觀光代表性品牌，明晚還有新營天鵝湖波光節開幕，加上月之美術館漫月美展覽、鹽水蜂炮活動，值得全國遊客來台南溪北走春。

2026月津港燈節以《雲端光景─儲存未來鹽水的想像》為主題，展出50組藝術團隊創作藝術作品60件，作品結合藝術、科技與在地記憶，將整個鹽水小鎮視為一座儲存數百年歷史文化與城市發展記憶的「雲端空間」，展至3月8日，展期30天。

今晚啟燈儀式由黃偉哲和立委陳亭妃手持象徵「儲存未來想像」的大型發光USB來啟燈，並由R&B唱作歌手吳獻、稻草人現代舞蹈團、脆樂團接力演出，在別出心裁的雲朵水上舞台上，帶領觀眾走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

月津港燈節作品整體可看性十足，像藝術燈區有「永動的瞬間」、「光電獸#46－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術的創作；「月津超新星」有「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等新創作品，呈現多元而活潑的藝術風貌。巷弄燈區作品如「鹽水的樹」、「記憶的流動」、「點亮．有天」等，緊扣「透明的某日」主題，引領民眾感受光影與地方記憶的交會。

台南市文化局局長黃雅玲指出，燈節期間也邀請民生電氣、台邦獨奏家樂團、樂耘舞集、韋瓦笛室內樂團等藝文團隊輪番演出，豐富夜間文化體驗，歡迎全國民眾一起走進鹽水、儲存屬於未來的想像。

台南鹽水月津港燈節今晚開幕，由市長黃偉哲（右）、立委陳亭妃（左）為天馬獸啟燈。（記者楊金城攝）

2026月津港燈節以「儲存未來鹽水的想像」為主題，作品結合藝術、科技與在地記憶。（記者楊金城攝）

鹽水月津港燈節今晚開幕，浪漫登場。（記者楊金城攝）

作品雲瀑。（記者楊金城攝）

浮光流雲。（記者楊金城攝）

遊客穿梭作品中。（記者楊金城攝）

