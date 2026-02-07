基隆正濱國中無人機足球冬令營 結合科技與運動培育人才

基隆正濱國中開辦「無人機足球冬冷營」學生操作無人機飛越障礙精準得分。（台續無人機培訓團隊提供）

AI是現代最熱門的應用科技，基隆市正濱國中正舉辦「無人機足球冬令營」，學生全神貫注緊盯外型宛如足球的無人機、隨時調整策略，然後精準射門，現場加油聲與歡呼聲此起彼落，就像是科技版的足球賽，也透過營隊比賽，訓練學生反應力與判斷力，培育未來科技人才。

正濱國中、台續無人機團隊、社團法人台灣海港城市促進發展協會與台灣無人機訓練研發協會共同舉辦「無人機足球冬令營」，吸引對科技與運動有興趣的學生踴躍參與。

正濱國中校長李康莊指出，這個營隊融合「無人機飛行技術」與「足球競技規則」，設計出結合速度、準度與團隊戰術的競賽模式，全程由專業師資帶領，學員學習操控球型無人機定點飛行、穿越障礙並射門得分，就像是科技版足球賽事。

學生要在短時間內判斷飛行路線、與隊友協調攻防節奏，才能成功得分，不僅考驗操控技巧，也培養專注力、空間判斷與臨場應變能力，讓孩子真正做到「動腦也動手」。並逐步引導學生認識AI、自駕控制、影像處理等科技概念，讓孩子理解科技是能實際應用在生活與競技中。

台續無人機公司總經理林柏宏表示，無人機足球是一項結合科技與運動的新興科技運動，不只是「飛得好不好」，更重視策略思考與團隊合作。透過比賽孩子在不知不覺中訓練反應力與判斷力，很適合學童接觸科技的入門方式。

基隆正濱國中開辦「無人機足球冬冷營」，氣氛超熱鬧。（台續無人機培訓團隊提供）

