週日寒流急凍注意保暖 北東雨勢白天趨緩

這波寒流會持續發威到下週一白天才減弱，週日北部上午有陣雨，下午轉晴。（記者塗建榮攝）

週日（8日）受寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8到11度，局部地區可能有10度左右或以下低溫。桃園以北及宜蘭地區有短暫雨。

中央氣象署預報，週日清晨基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而週日上午過後，桃園以北及宜蘭地區還是有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則是多雲到晴。

溫度部分，週日西半部及宜蘭低溫約8到11度，花蓮及台東12到14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，而且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請注意保暖。離島天氣澎湖陰時多雲，13至15度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖晴時多雲，6至8度。

未來幾天天氣分面，天氣風險公司指出，明天週日是溫度明顯偏低的一天。週一東半部多雲天氣，偶有零星局部雨，西半部晴到多雲天氣。白天起溫度漸回升，中北部仍會有些涼涼冷冷感覺，但夜晚到清晨仍要注意輻射冷卻造成局部低溫。週二東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，白天溫度再回升，日夜溫差較大。下一波冷空氣預估週三南下，持續影響到週五清晨，強度介於東北季風到大陸冷氣團門檻之間，空氣偏乾，可能只有迎風面有些降雨機會。

紫外線指數方面，週日基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為低量級，其他縣市為中量級。

空氣品質方面，週日受寒流影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

溫度部分，週日北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為低量級，其他縣市為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

