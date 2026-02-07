國中生練舞龍喊幸福！10餘人苦練兩週 今晚啟燈開場演出獲好評

潭子國中生舞龍，由女生負責舞龍球，表演吸睛。（劉芹樺提供）

台中市立潭子國中為傳承民俗技藝，更鼓勵學生多元活動，號召學生成立「祥龍鼓藝社」，吸引包括女生在內10餘人參與，參與學生均是首度接觸鼓藝、舞龍、舞獅，學生從零學起，僅利用寒假苦練兩週，今受邀參與潭水亭觀音廟「元宵燈籠彩繪節啟燈儀式」擔任開場表演，學生展現力與美的開場演出廣獲好評，讓苦練有成的學生嗨喊「好幸福」。

潭子國中校長劉芹樺指出，為傳承民俗技藝，也讓學生接觸在地民俗，更鼓勵學生多元探索與學習，甚至找到自信與舞台，學校號召有興趣的學生成立「祥龍鼓藝社」，更力邀兩廣拳兒醒獅團團長謝定廉擔任教練專業指導，吸引10餘人報名，甚至有3名女學生參加。

劉芹樺說，參與學生之前均未接觸過鼓藝、舞龍與舞獅，一切從零開始學起，在教練謝定廉的指導下，從基礎鼓法、肢體訓練到舞龍舞獅的團隊默契，循序漸進扎根學習；劉芹樺說，為了讓學生建立自信，去年11月校慶時安排「祥龍鼓藝社」學生初次登場，即獲得不少鼓勵掌聲。

劉芹樺說，學校培訓學生傳承民俗技藝的努力獲青睞，受邀到潭水亭觀音廟「元宵燈籠彩繪節啟燈儀式」擔任開場表演，因是首次對外演出，學生既興奮又緊張，利用寒假不到兩週的時間內密集集訓，今晚粉墨登場，學生有模有樣的舞獅，更由女生負責舞龍珠，表演獲得肯定好評。

身形嬌小的羅云宣今晚擔任高舉龍珠的重要角色，氣勢十足。她分享，剛加入鼓藝社時很緊張害怕，但在教練耐心指導下，認真練習，現在她不僅身體變得更強壯，也學會許多新技能，未來希望能持續傳承這項珍貴的傳統藝術；學生王昱承則表示，鼓藝社是目前能讓他盡情展現自我的舞台；賴承楷則說，舞龍舞獅非常帥氣，但要表現得好，必須仰賴全體成員的默契與合作，不能只靠一個人努力；黃紫瑩也說，每次到鼓藝社練習從不覺辛苦，反而覺得非常幸福，未來將持續學習，發揚傳統技藝。

潭子國中10餘學生苦練兩週，今晚舞龍演出獲好評。（劉芹樺提供）

