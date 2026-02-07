台灣科學展覽會最大獎揭曉 施冠宇、黃楚涵奪青少年科學獎

今年台灣科學展覽會最大獎─國內青少年科學獎得主分別為動物學科的師大附中高三生施冠宇（左），以及物理與天文學科的北市私立復興實驗中學高二生黃楚涵（中）獲獎；國外青少年科學獎首度由來自日本的選手、生物化學科的Sophia Rei Nagasaka（右）獲獎。（記者楊綿傑攝）

受國際關注的台灣科學展覽會（TISF）今天頒獎，今年賽會最大獎，國內青少年科學獎得主分別由動物學科的師大附中高三生施冠宇，以及物理與天文學科的北市私立復興實驗中學高二生黃楚涵獲得；國外青少年科學獎首度由來自日本的選手、生物化學科的長坂怜（Sophia Rei Nagasaka）獲獎。

施冠宇以作品《探討黑腹果蠅基因Scny對其卵巢發育以及組蛋白調控之影響》參賽，他選擇常見的模式生物黑腹果蠅作為研究對象，深入探討Scrawny基因在卵巢發育與染色質調控中的關鍵角色，並進一步延伸思考其與人類疾病之可能關聯。

施冠宇指出，自己長期關注細胞發育與基因調控機制，對分子生物學及疾病作用機制懷抱濃厚興趣，就讀科學部班因接觸到實驗室的資料而有所啟發。目前研究結果顯示Scrawny在細胞週期調控與表觀遺傳修飾中扮演重要角色。

評審團肯定該作品實驗設計完整、操作技術成熟，且成功將生物模式研究與人類疾病議題相互連結，兼具學術深度與轉譯醫學潛力，並期許其未來能進一步拓展至哺乳類動物模型進行驗證。

黃楚涵則以《椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用》為題參賽。她說明，內容聚焦於解決傳統熱電材料成本高昂、製程複雜的課題。

黃楚涵說，在透過不斷嘗試及系統化地實驗，成功開發出一款結合低成本椰子纖絲與碳奈米顆粒的新興熱電材料，不僅具備實際應用潛力，亦展現可低成本量產的應用價值，同時兼顧環保與永續價值，具未來發展前景。

國外青少年科學獎得主是來自東京的長坂怜（Sophia Rei Nagasaka）以作品”Drug Repositioning for Novel Genome Engineering Technology”為題獲獎。她將「藥物再定位」概念引入基因工程領域，運用已通過安全驗證的抗生素甲氧苄啶（TMP）建立可精準操控的基因調控系統，並加入亮氨酸拉鍊（LZ）二聚化結構，成功提升 Cre-loxP 基因重組系統的活性與可控性，使DNA重組效率較既有方法提升約8倍，獲評審肯定。

提到對台灣的印象，長坂怜說，台灣人很親切，能在這裡比賽很開心榮幸，是很好的體驗。她認為「科學是幫助人類進步的一大關鍵，研究也可以造福人類」，未來想繼續在目前的實驗室隨教授做研究，並能考入東京大學，盼以自己的研究幫助更多人。

