考古營挖到明朝青瓷 學者推測彰化芳苑曾是海上貿易補給站

民眾考古營在芳苑一處花生田，挖出大量陶片、貝殼。（民眾提供）

台灣考古學會與成功大學考古學研究所首度舉辦「公眾考古營」，今（7日）活動首日前往彰化縣芳苑鄉草湖村「崙腳寮遺址」試掘，帶領民眾親手下田挖掘，現場不僅出土大量陶片、貝殼，更挖到明代皇家青瓷。學者推測，台灣早在15世紀前，就可能是琉球王國與南洋國家之間的海上貿易補給站。

「崙腳寮遺址」與鄰近的「東口遺址」，源於台76線延伸工程的環評承諾而受關注。過去試掘已發現夾砂陶、瓷器與明顯貝塚現象，研判屬「番仔園文化」晚期及清代遺留，距今約150至700年。此次再度開挖，雖然遺物多位於受農耕擾動的表土層，仍可見密集貝殼堆積，顯示先民曾在此聚居生活。

請繼續往下閱讀...

考古營吸引約20名民眾參與，分組在相距十多公尺的兩處點位細心挖掘，白蛤、花蛤等海產遺骸遍布土中，讓人驚覺現今青蔥、花生田，過去竟緊鄰海岸。活動將舉辦三日，預計會有更多古物出土。

成大考古學研究所長、台灣考古學會理事長趙金勇指出，此地為巴布薩族部落遺址，海產遺骸顯示古時海岸線較今更靠內；更關鍵的是出土明代皇家青瓷，年代約14至15世紀，研判可能經由琉球王國傳入。綜合證據推測，崙腳寮部落曾是連結琉球與南洋的海上補給據點，顯示台灣歷史不只400年，且早已參與東南亞貿易網絡。

芳苑鄉長林保玲表示，清代即有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」之說，考古成果證實芳苑早有先民頻繁活動。她歡迎更多學術單位前來研究，為地方建構更完整的人文歷史紀錄。

台灣考古學會和成大考古研究所到彰化縣芳苑鄉西側「崙腳寮」，挖掘巴布薩部落遺跡。（民眾提供）

彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址，被認為具研究潛力。（彰化縣文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法