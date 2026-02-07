為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    過年親戚狂問壓力爆表！黃大米教1招「優雅躲避」好聚好散

    2026/02/07 22:06 即時新聞／綜合報導
    黃大米近日在臉書分享過年心法，讓團圓好聚好散。示意圖。（資料照）

    黃大米近日在臉書分享過年心法，讓團圓好聚好散。示意圖。（資料照）

    農曆春節是闔家團圓的重要時刻，但對於長年在外獨居、與家人分開生活的人而言，這份「團圓」有時卻可能成為一種壓力。作家黃大米近日在臉書分享過年心法，直言當親友關心變成追問，其實有一招能優雅躲避，讓團圓好聚好散。

    黃大米在貼文中指出，如果你是像我一樣，長期都沒有跟家人居住，過年回家時，對於突然湧上滿滿的關心與詢問，一定會覺得有點過熱、過於溫馨。她坦言，活到這個年紀，彼此的個性其實都很難改變，「因此不用多說什麼」。

    她給出一招簡單卻實用的建議「逃離現場」。當覺得氣氛讓人喘不過氣時，不妨找個名目出門買東西、幫大家買飲料，「無法忍耐時，就是逃離現場，出去喘口氣，晚點回家時，也許就可以把今天開心度過了。」

    她也強調，過年以和為貴，逃離現場也是為了好好團圓，讓每年的相聚，都可以好聚、好散。她更直言，在外獨居久了，某種程度上會變得害怕熱鬧。

    貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「我會一直傻笑不回答帶過」、「我現在過年都安排出國了」、「親友團聚會一直問一些讓人不想回答的問題！不聚也罷！」、「安靜不叼念才是相處之道」、「關於親戚滿滿關心與詢問，我都會問要跟我一起學佛嗎？」

