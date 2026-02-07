為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「浮現祭」2/28-3/1台中清水嗨唱 傳奇韓團紫雨林重磅來台

    2026/02/07 21:19 記者蘇孟娟／台中報導
    中台灣最代表性的「浮現祭」音樂祭去年逛吸4.5萬人。（圖：市府提供）

    中台灣最代表性的「浮現祭」音樂祭去年逛吸4.5萬人。（圖：市府提供）

    中台灣最代表性的「浮現祭」音樂祭已打響名號，年年吸引大批樂迷湧入清水，去年狂吸逾4.5萬人。活動邁入第7年，2026浮現祭擴大規模，海內外演出陣容破往年紀錄，日本、韓國、泰國、澳洲等地海外音樂人首度超過4成，2月28日到3月1日，百組演出陣容再度嗨翻台中清水。

    台中市新聞局說，2026年浮現祭擴大規模，近來公布演出名單、兩天演出時間表，今超過百組海內外音樂人及樂團演出，刷新去年紀錄，成為在台灣開春最受歡迎、參演團體最多的指標性音樂節。

    浮現祭創辦人老諾說，今年演出陣容海外音樂人比例首度突破4成，涵蓋日本、韓國、泰國、澳洲等地，而台灣也有超過50組音樂人、樂團演出，讓海外音樂人可以和台灣的樂團和創作者有更多交流機會。今年浮現祭持續發揮「冒險音樂祭」的主題，力邀韓國樂團新秀can’t be blue，以及演唱〈25, 21》的韓國90年代傳奇樂團JAURIM紫雨林等堅強陣容。

    其中，JAURIM紫雨林曾在23年前受邀來台參加海洋音樂祭，睽違許久再次來台演出。新聞局指出，這次演出陣容還包括被日本潮團Nulbarich主唱JQ發掘的北海道的音樂人REJAY、近期泰國竄紅的可愛新生代歌手pami等，台灣本土代表也有美秀集團、deca joins、麋先生MIXER、怕胖團PAPUN BAND、芒果醬MangoJump等多組樂團演出。

    中台灣最代表性的「浮現祭」音樂祭今年主視覺。（圖：市府提供）

    中台灣最代表性的「浮現祭」音樂祭今年主視覺。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播