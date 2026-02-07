桃園假日花市春節不打烊 提供各式應景花卉

桃園市長張善政（左二）今天視察假日花市，提前向民眾拜早年。（記者謝武雄攝）

春節假期將至，位於桃園區成功陸橋旁的桃園假日花市自今日起至22日，每天上7時30分至下午5時30分營業，除夕當天也照常營業，春節應景花卉，包含蘭花、金桔、金錢樹、菊花、香水百合、火鶴、銀柳、鳳梨花、開運竹等都是民眾的最愛，能為家中增添喜氣年味；另復興區公所也在角板山天幕廣場舉辦年貨市集，主打復興區盛產的在地柑橘及多樣農特產品。

桃園假日花市今天開市，桃園市長張善政也前往花市，向買花的民眾拜早年，並發放福袋，祝福新年快樂、滿載而歸；此外，市府正協調更新成功陸橋老舊排水設施，同步改善周邊環境配置，提升假日花市營業環境品質，讓攤商安心經營、提供民眾更安全舒適的採買空間。

農業局長陳冠義表示，桃園素有「草花王國」之稱，其中盆花產值約佔全國總產值42％，草花品質優良、品項多元，適合春節居家擺設；假日花市於1994年設立，因鄰近虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園，假日人潮絡繹不絕，春節期間現場販售多樣應景花卉，歡迎民眾前來選購，為家中增添喜氣年味。

另復興區公所從今日起至15日止，在角板山天幕廣場舉行年貨大街活動，販賣商品以盛產的柑橘為主，還有高麗菜、蜂蜜、香菇等農特產品，區長蘇佐璽推薦復興的柑橘不僅皮薄、顆粒飽滿，甜度又夠，春節送禮、自用兩相宜。

桃園市長張善政（左）今天視察假日花市，拜早年之餘，也發給民眾福袋。（記者謝武雄攝）

復興區公所從今日起至15日止，在角板山天幕廣場舉行年貨大街活動，主要銷售復興柑橘。（記者謝武雄攝）

