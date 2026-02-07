兒童運動中心進駐台中西區 「技擊運動」為主題8月啟用

台中西區兒童運動中心預計8月啟用。（圖：市府提供）

台中市第5座兒童專屬運動中心「西區兒童運動中心」，以「技擊運動」為主題規劃，運動局指出，目前施工進度順利，預計8月正式啟用。

運動局指出，西區兒童運動中心場館位於西區美村路與民生路口的「美村綜合服務園區」4樓，占地超過300坪，首創以「技擊運動」為主題，結合親子友善與森林意象設計，運動局長游志祥赴現場視察後指出，西區兒童運動中心目前工程進度穩健推進，後續將同步引進優質營運團隊，導入專業管理機制與系統化課程規劃，確保場館啟用後能提供高品質、穩定的運動服務。

運動局指出，西區兒童運動中心館內規劃1座兒童多功能球場及3間多功能教室，提供多元球類與課程活動空間，並以技擊運動作為核心發展重點，讓喜愛柔道、空手道、跆拳道等技擊項目的孩童，能在安全、合適的訓練環境中循序學習，培養紀律、體能與自信，落實技擊運動向下扎根。

此外，場館設計巧妙融入園區既有樹木景觀，特別打造具「森林意象」的家長等候區，營造舒適放鬆的陪伴空間。運動局強調，場館規劃不僅著重專業訓練，也重視親子整體使用體驗，並貼心配置符合孩童身高需求的淋浴設備，讓孩子運動後能即時梳洗，提升使用便利性與安全性。

運動局指出，台中打造兒童運動中心建設，從沙鹿、西大墩、北屯東峰、大甲日南，到即將啟用的西區兒童運動中心，以及規劃中的北屯網球中心附設兒童運動中心，逐步完善各行政區的兒童運動據點。

