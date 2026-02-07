紅椅+佛跳牆 史努比辦桌圍爐重現年節人情味

公仔搭配傳統辦桌紅椅。（業者提供）

台中打造最可愛交通城市，交通局透過史努比造型來提醒民眾交通安全，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園，大獲好評。農曆新年即將到來，有業者將史努比、查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客等夥伴公仔搭配傳統辦桌紅椅，擺上炸湯圓、紅蟳米糕、石斑魚與佛跳牆等經典手路菜，重現傳統年節氣氛。

這次公仔系列有史努比與查理布朗共享「花好月圓炸湯圓」、史努比的妹妹貝兒與露西是暈碳炸彈「紅蟳米糕」、史努比的哥哥歐拉夫大啖「龍蝦沙拉與清蒸魚」、每組皆附迷你紅椅；糊塗塌客則端出澎湃「佛跳牆」搭配極具代表性的辦桌紅大圓桌擺件，湊齊整套就可自由擺拍，重現辦桌圍爐相聚的熱鬧與人情味。

交通局攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊合作，從2026年第一季陸續啟動到2月22日，在中市府及市議會前市政公園展出3公尺高史努比與Olaf大型氣偶與30個小小史努比與朋友的可愛立體裝置，晚上還會發亮，營造城市史努比安全交通主題區；市政府周邊台灣大道與文心路口，也導入史努比造型人行號誌燈，這些特別設計的三燈式號誌將以史努比與兄弟姊妹的經典站姿取代其中一燈。

台中市政公園展出3公尺高史努比與Olaf大型氣偶、30個小小史努比與朋友的可愛立體裝置。（台中市政府提供攝）

