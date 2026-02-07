延續11年溫暖基隆「采青團隊」春聯義賣今開跑 助榮民遺孤度寒冬

「采青團隊」春聯義賣活動自2月7日起，一連10天在采慧珠寶銀樓騎樓舉行，直至2月16日除夕當天結束。現場提供多樣化的春聯選擇，歡迎市民朋友到場挑選名家墨寶。（記者林嘉東翻攝）

基隆街頭墨香傳愛，延續11年不間斷。基隆「采青團隊」春聯義賣活動今（7日）上午在基隆仁四路熱鬧揭幕，基隆市榮民服務處長方正與多位名家親自開筆揮毫，呼籲社會大眾共襄盛舉，將墨寶化為愛心，做榮民遺孤經濟上最堅實的後盾。

基隆「采青團隊」春聯義賣活動今天上午11時許，在基隆市仁四路采慧珠寶銀樓騎樓舉辦，除基隆市榮民服務處處長方正外，青田書學會張明萊老師、許素涵會長、黃由臻將軍、基隆市政府秘書蘇仁君，以及立委黃珊珊辦公室基隆服務處主任呂承祐、世界客屬會執行長鄒源淦等人也出席共襄盛舉。

春聯義賣活動期間，方正與張明萊、黃由臻現場大展身手，寫下一幅幅氣勢磅礡、充滿希望的春聯，吸引不少路過民眾駐足圍觀。方正表示，他很感謝「采青團隊」連續11年來不辭辛勞，為榮服處「欣莘遺孤學子」籌措認養金；其中，采慧珠寶負責人翁女士，多年來無私貢獻出市區最繁華的「黃金地段」騎樓空間，免費提供義賣使用，讓這份愛心能夠在基隆最熱鬧的地方遍地開花。

「這不只是一副春聯，更是孩子們成長的支柱。」方正強調，義賣所得將全數挹注榮民遺孤認養金，幫助學子們在經濟壓力下仍能安心就學，且這份持續11年的堅持實屬不易，希望每一份愛心都能凝聚成力量，陪伴孩子度過難關。

「采青團隊」春聯義賣活動從2月7日起，一連10天在采慧珠寶銀樓騎樓舉行，直至2月16日除夕當天結束。現場提供多樣化的春聯選擇，歡迎市民朋友到場挑選名家墨寶，在為自家換上新氣象的同時，也為榮民遺孤學子點亮一份希望。

基隆「采青團隊」春聯義賣活動今天上午在基隆仁四路熱鬧揭幕，基隆市榮民服務處處長方正（右）、書法大師張明萊老師（中）及黃由臻將軍（左）現場揮毫開筆。（記者林嘉東翻攝）

