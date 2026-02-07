台中十大伴手禮恢復金口碑獎！百年糕餅店建言 陳學聖：馬上辦

台中市工策會總幹事陳學聖（右）接受百年糕餅店陳允寶泉董事長翁羿琦（中）建議，恢復十大伴手禮金口碑獎。（記者蔡淑媛攝）

國民黨智庫前召集人陳學聖接任台中市工策會總幹事，針對舉辦17年的「台中市十大伴手禮」，拜會有糕餅一條街之稱的自由路商圈主委、百年糕餅店陳允寶泉董事長翁羿琦，同時了解糕餅業年節禮品銷售情形。翁羿琦建議，十大伴手禮選拔應恢復「金口碑獎」，陳學聖當場允諾「馬上辦」。

翁羿琦說，十大伴手禮選拔應恢復金口碑獎，否則首獎廠商因為3年內不得再參賽的規定，會讓許多消費者誤認店家得獎後就不再用心。

陳學聖允諾恢復金口碑獎，改為邀請方式，一樣可以參加十大伴手禮系列活動。他說，上任後，已著手十大伴手禮網站改版，未來希望透過電商平台，讓消費者輕鬆上網找到台中十大伴手禮店家，讓店家得獎能名利均收，不再只有獲獎紀錄，能不斷累積好口碑。

曾任桃園縣文化局長的陳學聖說，自己是文化人，會特別重視如何發揚台中市的糕餅文化，讓這些百年老店的故事不是只有台中人知道，未來希望行銷到全台灣及全世界。

陳學聖也說，讓更多人認識台中好禮，工策會將建置「台中十大伴手禮地圖」，整合歷屆得獎品牌與店家故事，讓民眾動動手指就能按圖索驥、暢遊台中。工策會也將持續協助業者拓展市場版圖，帶領伴手禮走出台中、邁向國際，結合商圈發展，透過「商圈故事」行銷模式，從豐原銀樓街產業聚落到土庫里商圈的文青復興，以故事力帶動人潮與消費力。

陳學聖說，會從網站改版著手，讓全台灣甚至全世界更了解台中糕餅文化的故事。（記者蔡淑媛攝）

