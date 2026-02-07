全國表演藝術暨爵士舞大賽 創紀錄逾500舞林高手報名台中炫技

全國表演藝術暨爵士舞大賽選手炫技。（台中市府提供）

全國表演藝術大賽暨全國爵士舞蹈大賽今在台中市屯區藝文中心演藝廳盛大舉行，今年賽事邁入第8屆，首度整合「全國表演藝術大賽」與「全國爵士舞蹈大賽」舉辦，吸引來自全國179支隊伍、約500名選手同場競技，參賽規模創下歷屆新高，選手大秀舞技展現國內表演藝術與舞蹈領域蓬勃發展的豐沛能量。

台中市運動局指出，此屆競賽項目涵蓋古典舞、民族舞、現代舞、芭蕾、街舞及各類爵士舞蹈，參賽年齡層從兒童組到成人組皆有，不僅提供舞者展現實力的專業舞台，也成為全國表演藝術跨域交流的重要平台。

主辦單位台中市體育運動與表演藝術文化發展協會指出，賽事選在專業劇場空間辦理，提供完整的舞台設備與觀演環境，讓參賽者能在接近正式演出的規格下呈現訓練成果，進一步提升競賽品質與藝術表現層次，也讓觀眾近距離感受舞蹈與表演藝術的多元魅力。

協會理事長林芃妡表示，此屆賽事匯聚全國多組頂尖舞蹈團隊，競爭激烈，包括全國街舞賽事勁旅、地主代表隊李羿萱舞蹈教室，曾榮獲全國啦啦舞蹈爵士組冠軍的彰化游月說舞蹈學院，以及屢獲學生舞蹈比賽佳績的台南市立中山國中舞蹈班等實力隊伍齊聚一堂，不僅促進跨世代、跨舞蹈領域的交流，也為表演藝術人才累積舞台經驗、拓展視野。

運動局指出，市府持續支持多元型態的運動與表演藝術活動，透過大型賽事辦理，帶動城市活力與文化能量，未來也將持續與相關團體攜手合作，打造兼具專業性、觀賞性與城市特色的表演藝術發展環境。

