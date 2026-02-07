為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    金門聖祖公司連24年發獎學金 總經理陳緣姿：千里之行始於足下

    2026/02/07 18:28 記者吳正庭／金門報導
    金門聖祖股份有限公司舉辦年度獎學金頒獎典禮。（聖祖公司提供）

    金門優質企業聖祖股份有限公司今天舉辦年度獎學金頒獎典禮，總經理陳緣姿以古語「千里之行，始於足下」，勉勵同學保持孜孜不倦的學習態度，樂觀向上、志存高遠，再創佳績。

    陳緣姿說，聖祖以獎學金的形式，表達對優秀學子的鼓勵與支持，這不僅是一分榮譽，更是對這塊土地的情感與責任；希望激勵同學在學業上取得更大的成就，將來成為社會棟梁之材，學以致用，並為金門家鄉做出貢獻。

    春寒料峭，聖祖公司設置獎學金對有需要的家庭送暖，今年更將頒獎典禮移師室內舉行，更讓與會家長學生覺得窩心。

    陳緣姿說，聖祖2002年創立了尚義機場獎學金，後續在多所學校設立獎學金，2022年開始，更將對象擴及全縣就讀中小學、高中職、大學的縣籍子弟，連續24年來，已有學生3000多人受益。

    她說，教育是一盞永不熄滅的燈，照亮前行的道路。看著獲獎同學年輕、充滿朝氣的臉龐，就好像看見了金門未來的希望。

    陳緣姿說，今年有陳博凱等54人獲獎，獎學金的獎項是一個起點，更是一個新挑戰的開始。預祝同學學業進步，突飛猛進，發光發熱。

    金門聖祖股份有限公司總經理陳緣姿以古語「千里之行，始於足下」，勉勵獲獎同學保持孜孜不倦的學習態度，再創佳績。（聖祖公司提供）

    金門聖祖股份有限公司舉辦年度獎學金頒獎典禮。（聖祖公司提供）

    金門聖祖股份有限公司舉辦年度獎學金頒獎典禮，副總經理葉航（右三）頒獎金給獲獎學生及家長。（聖祖公司提供）

