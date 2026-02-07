迪化街年貨大街人潮創新高 蔣萬安台北地下街發紅包

台北市長蔣萬安發紅包給民眾，祝福新年快樂。（記者塗建榮攝）

新年即將到來，台北市長蔣萬安今（7日）走訪台北地下街等處的北車商圈拜年，為了拿到市長的紅包，不少民眾排起長長隊伍。台北地下街商圈新春活動，即日起至2月22日，除消費滿500元就能抽獎，蔣萬安今天更加碼抽出JTA沖繩北谷町假期雙人行。

蔣萬安說，台北地下街就是地下動漫城，不只有電玩、動漫、3C、服飾、美食應有盡有，在周邊的迪化年貨大街也突破去年的人潮數字，感受叫賣聲，很值得過年前攜家帶眷到此一遊。

迪化商圈發展協會總幹事陳仕說明，迪化街年貨大街今天邁入第8天，目前統計每日平均人潮，皆超過去年同期每日平均，依據經驗未來一週人潮也會逐步增加，預估年貨大街人潮可望超過去年人次。

商業處表示，希望讓民眾輕鬆抵達後站批發及華陰街北車商圈，今年持續推出免費接駁專車，並換上今年以「奔年貨」為主題的白爛貓IP塗裝，民眾可先至後站批發商圈選購各式年節用品與居家妝點，為家中添上滿滿年味，再前往華陰街北車商圈添購走春出遊的新行頭，紅紅火火迎接新年。

台北地下街商圈也推出一系列豐富新春好禮活動，即日起至2月22日，民眾只要消費滿500元就有機會把iPhone17 Pro、Apple Watch Series 11、Switch 2電玩主機，以及萬元購物金帶回家，活動獎項總價值超過新臺幣200萬元。

北市商業處表示，在活動現場完成指定集章任務及不限金額發票，就可兌換「台北地下街x台北霞海城隍廟」聯名「好緣搖搖馬」，或是超可愛「吉馬撲克牌」，於台北地下街3號或5號廣場設置的打卡點，完成打卡任務還可兌換超萌的「新年斗方」，活動亦同步串聯「來台北有購嗨」發票登錄抽獎，民眾採買年貨後只需登錄發票，即有機會抽中千萬大獎及多項好禮。

台北市長蔣萬安加碼抽出JTA沖繩北谷町假期雙人行。（記者塗建榮攝）

