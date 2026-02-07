為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南尚青北上開賣！黃偉哲夫妻站台 愛買13門市一站掃貨

    2026/02/07 16:39 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（中）在板橋遠東愛買現場邀民眾試吃鮮果。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）在板橋遠東愛買現場邀民眾試吃鮮果。（台南市府提供）

    為了讓全台民眾更容易買到產地直送的台南好物，台南市農產運銷公司攜手遠百愛買量販通路，把台南尚青農產品一次送進全台13家愛買門市。從芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜，到虱目魚、台灣鯛與多款農漁加工品，即日起同步開賣，讓消費者在家附近就能輕鬆選購台南鮮味。

    台南市長黃偉哲今（7）日特別北上出席板橋愛買上架宣傳，並與夫人劉育菁一起站台推廣，向北部民眾推薦台南優質農特產品。黃偉哲表示，這次與大型量販通路合作，就是希望讓消費者在最便利的通路，一站式買齊來自台南的優質農漁畜產品。

    現場展售品項相當豐富，除了各式新鮮水果，還有虱目魚、台灣鯛等水產，可現場處理或代客料理；加工品部分包含肉乾、肉片、烏魚子、魚丸，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓、地瓜酥等年節應景商品，從日常餐桌到年貨採買一次到位。

    黃偉哲強調，台南不只是科技重鎮，更是農業大市，農特產品品質穩定、健康營養，透過與通路深化合作，會持續把最好的台南好物推薦給全台消費者，也歡迎大家親自走訪台南，感受在地農業魅力。

    遠東百貨副總經理陳佑任指出，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄（MOU），未來將持續在全台13家門市推廣台南農漁產品，滿足年節採買與日常消費需求。愛買營運長姚偉昱也表示，後續將依季節規劃展售活動，優先引進最新鮮的台南農產，並逐步擴大合作品項。

    農業局表示，透過宣傳會與試吃活動，讓民眾直接品嚐台南農特產品的品質與風味，有助提升市場信心與能見度。板橋活動結束後，市長夫人劉育菁也前往桃園愛買參與試吃推廣，為台南好物持續衝人氣。

    台南好物商品種類多元，包括火龍果、洋香瓜、芭樂等當季水果及各式年節伴手禮。（台南市府提供）

    台南好物商品種類多元，包括火龍果、洋香瓜、芭樂等當季水果及各式年節伴手禮。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播