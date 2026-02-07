台南尚青北上開賣！黃偉哲夫妻站台 愛買13門市一站掃貨

台南市長黃偉哲（中）在板橋遠東愛買現場邀民眾試吃鮮果。（台南市府提供）

為了讓全台民眾更容易買到產地直送的台南好物，台南市農產運銷公司攜手遠百愛買量販通路，把台南尚青農產品一次送進全台13家愛買門市。從芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜，到虱目魚、台灣鯛與多款農漁加工品，即日起同步開賣，讓消費者在家附近就能輕鬆選購台南鮮味。

台南市長黃偉哲今（7）日特別北上出席板橋愛買上架宣傳，並與夫人劉育菁一起站台推廣，向北部民眾推薦台南優質農特產品。黃偉哲表示，這次與大型量販通路合作，就是希望讓消費者在最便利的通路，一站式買齊來自台南的優質農漁畜產品。

現場展售品項相當豐富，除了各式新鮮水果，還有虱目魚、台灣鯛等水產，可現場處理或代客料理；加工品部分包含肉乾、肉片、烏魚子、魚丸，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓、地瓜酥等年節應景商品，從日常餐桌到年貨採買一次到位。

黃偉哲強調，台南不只是科技重鎮，更是農業大市，農特產品品質穩定、健康營養，透過與通路深化合作，會持續把最好的台南好物推薦給全台消費者，也歡迎大家親自走訪台南，感受在地農業魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任指出，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄（MOU），未來將持續在全台13家門市推廣台南農漁產品，滿足年節採買與日常消費需求。愛買營運長姚偉昱也表示，後續將依季節規劃展售活動，優先引進最新鮮的台南農產，並逐步擴大合作品項。

農業局表示，透過宣傳會與試吃活動，讓民眾直接品嚐台南農特產品的品質與風味，有助提升市場信心與能見度。板橋活動結束後，市長夫人劉育菁也前往桃園愛買參與試吃推廣，為台南好物持續衝人氣。

台南好物商品種類多元，包括火龍果、洋香瓜、芭樂等當季水果及各式年節伴手禮。（台南市府提供）

